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Süt sağımında devrim; Lely Astronaut sağım sistemi

Lely Astronaut Sağım Sistemi, süt çiftçiliği teknolojisinde önemli bir ilerleme temsil ediyor. Bu otomatik sağım sistemi, hayvan refahını artırmanın yanı sıra çiftlik verimliliğini de artırıyor.

I-flow Konsepti ve İnek Konforu

Lely Astronaut'un, özellikle A4 modelinin, öne çıkan özelliklerinden biri benzersiz I-flow konseptidir. Bu tasarım, ineklerin sağım robotuna kolayca giriş ve çıkış yapmasını sağlayarak stresi azaltıyor ve konforu artırıyor. A5 modeli, ineklere optimal hareket özgürlüğü sunarak konforu daha da artırıyor.

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Özgürlük ve Esneklik

Lely Astronaut A5'in ana özelliklerinden biri serbest inek trafiği sistemidir. Bu yaklaşım, ineklerin ne zaman yemek yemek, içmek, dinlenmek veya sağım yaptırmak istediklerine kendilerinin karar vermesine olanak tanıyor, böylece daha doğal ve stresiz bir ortam sağlanıyor.

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Gelişmiş İnek Sağlığı ve Refahı

Lely Astronaut, hayvan sağlığı ve refahına odaklanarak tasarlanmıştır. Robot içine kolay giriş ve stresiz sağım süreci, bu sistemin ineklerin konforunu nasıl önceliklendirdiğinin sadece birkaç örneğidir.

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Robotik Sağım ve Otlatma

Lely'nin çözümleri, Lely Grazeway gibi etkili otlatma sistemlerini de içerir. Bu sistem, robotik sağım ile birlikte çalışarak, otomatik teknolojinin geleneksel çiftçilik uygulamalarını nasıl tamamlayabileceğini gösteriyor.

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Çiftçi Faydaları: Etkili Sürü Yönetimi

Sistem, sürü yönetimi için benzersiz bir araç seti sunarak, çiftçilerin hayvanlarını daha etkili bir şekilde izlemelerini ve yönetmelerini kolaylaştırıyor. Bu, daha iyi karar verme ve artan çiftlik üretkenliğine yol açıyor.

Süt Çiftçiliğinde İleri Bir Adım

Lely Astronaut Sağım Sistemi, otomasyon ve veri izleme teknolojisinin süt çiftçiliğini nasıl dönüştürebileceğinin mükemmel bir örneğidir, hem hayvan refahını hem de çiftlik verimliliğini artırır.

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