Tanju başkan görmesin: Bolu ormanlarında endemik bir misafir: Arap Tavşanı

Son zamanlarda, Bolu, Bayburt, Sivas ve Erzincan'daki ormanlarda nadir bir canlı türü görülmeye başlandı. Özellikle Bolu'nun ormanlarında sıkça rastlanan bu canlı, bir vatandaşın kamerasına yansıyarak yetkililerin dikkatini çekti.

Arap Tavşanı Bolu ormanlarında kaydedildi

Bolu'nun zengin flora ve faunası, şimdi de nadir görülen Arap tavşanına ev sahipliği yapıyor. Geceleyin ormanlık bir alanda gezen bir vatandaş, aracını durdurup ışığını açtığında, yol kenarında otların arasında Arap tavşanını fark etti ve bu anı kaydetti.

Arap tavşanının eşsiz özellikleri

Fareye benzeyen gövdesi, tavşana benzer kulakları ve kanguruya benzeyen ayakları ile dikkat çeken Arap tavşanı, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlıdır. Bilimsel adı ‘’Allactaga Williamsi’’ olan bu canlı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin IUCN kırmızı listesinde yer almakta.

Gölcük Tabiat Parkı'nda su samuru görüldü

Aynı zamanda, Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı'nda da su samuru görüldü. Bu gelişme, Bolu'nun biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşamının zenginliğini bir kez daha gösteriyor. Gölcük'te ilk kez görülen su samuru, bölgenin doğal yaşamının korunmasının önemini vurguluyor.

