Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüşü ve grup toplantısına katılımı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partisine dönüş yaparak dikkat çekti. Özcan, tam üye olmadan CHP Grup Toplantısına katılarak sürpriz bir hamle yaptı.

İhraçtan af ve yeniden başvuru

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki dönemde CHP'den ihraç edilen Özcan, Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla affedildi. Bu affın ardından hızla CHP Grup Toplantısına katılan Özcan, daha sonra Bolu’ya giderek CHP İl Başkanlığı'na üyelik başvurusu yaptı.

Özgür Özel'in liderlik hamleleri

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset sahnesinde etkili hamleler yapmaya devam ediyor. Özel, tüm siyasi parti liderlerini Filistin'e gitmeye davet ederek uluslararası alanda dikkat çekti ve partisine yeni katılan 650 üye için rozet töreni düzenledi.

Eğitim ve adalet vurgusu

Özgür Özel, öğretmenlerin ekonomik zorluklarına ve Tahir Elçi davasının durumuna değinerek, adalet ve eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekti. Ayrıca, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik alanındaki başarılarını öne çıkardı.

Emeklilere yönelik destekler

CHP'li belediyelerin sosyal projeleri ve emeklilere yönelik destekleri vurgulandı. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın emeklilere sağladığı ekonomik yardımlar öne çıkarıldı.

Filistin ziyareti için siyasi partilere çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e yapılacak ziyaret için tüm siyasi parti liderlerine çağrı yaparak Türkiye'nin uluslararası alandaki duruşunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Anayasa krizi ve emekli maaşlarına dair tutum

Özel, Türkiye'deki anayasa krizi ve emekli maaşlarının durumu üzerine konuştu. Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması yönünde CHP'nin tutumunu açıkça ifade etti.