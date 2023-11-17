  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tanju Özcan'ın Yürüyüşüyle Hayatı Değişen Golden Retriever 'Yoldaş'
Tanju Özcan'ın Yürüyüşüyle Hayatı Değişen Golden Retriever 'Yoldaş'

Tanju Özcan'ın Yürüyüşüyle Hayatı Değişen Golden Retriever 'Yoldaş'

Bolu'da gerçekleşen ve hayvan sevgisini ön plana çıkaran olay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Değişim ve Adalet Yürüyüşü" sırasında başladı. Yürüyüşe katılan terk edilmiş bir Golden cinsi köpek, dikkatleri üzerine çekerek "Yoldaş" adını aldı.

Yoldaş'ın yeni yuvası ve hayatı

Yoldaş'ın hikayesi, Bolu Belediyesi tarafından koruma altına alındıktan sonra yeni bir yön kazandı. Sağlık ve bakım ihtiyaçları özenle karşılanan Yoldaş, 19 yaşındaki Görkem Biçer tarafından sahiplenildi. Görkem, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne giderek gerekli prosedürleri tamamladı ve Yoldaş'ı resmi olarak sahiplendi.

Hayvan sahiplenmenin önemi ve toplumsal etkisi

Yoldaş'ın hikayesi, golden sahiplenme sürecinin önemini ve hayvanlara gösterilen şefkatin değerini vurguluyor. Tanju Özcan ve Görkem Biçer'in bu süreçte gösterdikleri duyarlılık, diğer insanlara da ilham kaynağı oluyor. Yoldaş'ın yeni hayatı, Bolu halkı ve hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı ve toplumda insanlık ile hayvanseverlik duygusunu pekiştirdi.

Hayvanlara ikinci şans verilmesinin gücü

Yoldaş'ın yaşadıkları, hayvanların sevgi ve şefkate ihtiyaç duyduklarını ve insanların hayatlarına nasıl olumlu katkılar sağlayabileceklerini gösteriyor. Bu hikaye, hayvan sahiplenmenin ve onlara ikinci bir şans vermenin değerini vurgulayarak, dünya çapında hayvan haklarına dair farkındalığı artırmada önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !
Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?