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Tarihi dokuma eflani çember bezi yeniden gündemde

Karabük'te, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan Eflani Çember Bezi dokuması, yeni bir proje ile yeniden hayat buluyor.

Bu proje kapsamında, 0-6 yaş arası bebek ve çocuk kıyafetleri üretilerek, kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Destek

“Bebek Giyiminin Ekolojik Ürünle Buluştuğu Nokta: Tarihi Dokuma Eflani Çember Bezi” projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Projenin açılışı Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Kadınlar İçin Yeni İş Alanı

Eflani Çember Bezi dokuması ile kadınlara yeni bir iş alanı oluşturuluyor. Organik ve Ekolojik Tekstil Sertifikasyonlu kıyafetlerin tasarımı ve dikimi, Karabük'te başlatılan bu projede gerçekleştirilecek. Proje, Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü-AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörlüğünde ve birçok yerel kurumun işbirliği ile hazırlandı. Ayrıca, Karabük Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de projede yer alıyor.

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Eğitim ve Üretim Süreci

Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarla kadınlar, Eflani Çember Bezi dokumasını öğreniyorlar. Bu kurslarda kadınlar, çözgü oluşturma ve tezgah kullanımı gibi temel becerileri ediniyorlar. Kurs sonunda, kadınlar kendi ürettikleri ürünleri satarak gelir elde edebilecekler. Eflani Çember Bezi, yüzde 100 pamuk ipliğinden üretiliyor ve dayanıklı dokumalar elde ediliyor. Bu bez, kıyafetlerden örtülere, seccade takımlarından çantalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

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Kursiyerlerin Hedefleri

Kursiyerler, Eflani Çember Bezi dokumacılığını öğrenerek hem kendilerine hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmayı hedefliyorlar. Proje, bu kadınların gelecekte kendi dokumalarını satarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına olanak tanıyor.

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Karabük'te başlatılan bu proje, geleneksel Eflani Çember Bezi dokumacılığını modern bir yaklaşımla yeniden canlandırıyor. Kadınların iş gücüne katılımını ve yerel kültürel mirasın korunmasını destekleyen bu girişim, bölge için ekonomik ve kültürel bir değer yaratmayı amaçlıyor.

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