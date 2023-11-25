Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "31 Mart Yerel Seçimlerinde Muhalefet Partilerine Son Darbeyi Vurmak İstiyoruz"

Çünkü artık ondan sonra bizler biliyoruz ki bir daha kendilerine gelemeyecekler, bugünkü güçlükleri durumdan çok daha kötü durumlara düşecekler" dedi.

Gecemizi, Gündüzümüzü, Her Şeyimizi Bu Yola Vakfettik

Bakan Yumaklı, iktidarın 21 yıldır gece gündüz demeden Türkiye için çalıştığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız gerçekten bu ülke için, bu ülkenin insanları için gece gündüz demeden, uyku uyumadan, bir anı bile boş geçirmeden çalışan bir lider. Bizler de onun yol arkadaşları olarak aynı şekilde gecemiz, gündüzümüzü, her şeyimizi bu yola vakfetmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

Muhalefetin Pazarlıkları Eleştirisi

Bakan Yumaklı, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Dün itibariyle de aralarında yapmış oldukları pazarlıklar ortalıklara taşındı. Bir tarafta memleketi için her şeyini vermiş olan bir lider ve onun kadrosu, teşkilatı, diğer taraftan koltuk elde etme adına ülkeye dahil ne gözünü bile kırpmadan veren, vermeyi taahhüt eden pazarlıkların ustaları var. Ama bu memleketin insanı onların bu oyununu gördü ve itibar etmedi" dedi.

Türkiye'nin Umudu Olarak Öne Çıkıyoruz

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin mazlum ülkelerin umudu haline geldiğini belirterek, "Artık Türkiye her şeyiyle yoksul ve masum hakları umudu haline geldi. Gözlerimizin önünde bir katliam var, 13 binin üzerinde insan öldürüldü. Bunlardan yaklaşık 5 bine yakını çocuk. Bir çocuğun, bir savaşın tarafı olmasını nasıl izah edersiniz? Kendisini savunamayan bir üzerine bomba atmayı nasıl anlatabilirsiniz?" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Bakan Yumaklı'nın Kastamonu ziyareti ve yerel seçimlere yönelik hedeflerini vurgulayan bir konuşmasını yansıtmaktadır.