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Tarlada ve Marketlerde Ispanak fiyat farkı dudak uçuklattı

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Bolu'nun Mudurnu, Ankara'nın Beypazarı ve Eskişehir'in Sarıcalar ilçelerinde ıspanak hasadı başladı. Bu bölgeler, verimli toprakları ve ürün çeşitliliğiyle tanınan, özellikle demir deposu olarak bilinir.

Ispanağın Sağlık Faydaları ve Üretim Süreci

Ispanak, C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum açısından zengin bir besin kaynağıdır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özellikleriyle bilinen bu sebze, Mudurnu ve Beypazarı'nda yılın 8 ayı boyunca kesintisiz olarak üretiliyor.

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Tarlada ve Marketlerdeki Fiyat Farkı

Üreticiler, ıspanağın tarladan çıkış fiyatının kilosunun 7-8 lira olduğunu belirtiyor. Ancak marketlerde ve pazarlarda bu fiyat 15-20 TL arasında değişiyor. Bu fiyat farkının nedeni, ürünün çok sayıda aracıdan geçmesi ve her aşamada fiyatın artması.

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Üretimdeki Zorluklar ve Fiyat Etkisi

Beypazarı'ndaki bir çiftçi, bu yıl ıspanak rekoltesinin düşük olduğunu, geçen yıla göre daha az hasat yapıldığını ifade ediyor. Bilinçsiz ekim ve aşırı üretim, bu duruma neden oluyor. Çiftçiler, tarlada ıspanağın kilosunun 8 lira olmasına rağmen, marketlerdeki fiyatların ortalama 20 lira olmasından yakınıyor.

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Yerel Üretim ve Tüketim Çağrısı

Çiftçiler, vatandaşların doğrudan tarlalardan alışveriş yapmalarını öneriyor. Bu, hem tüketicilere daha uygun fiyatlar sunuyor hem de çiftçilere doğrudan destek olma imkanı sağlıyor. Ancak, bu seçeneğin herkes için pratik olmadığı da kabul ediliyor.

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