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Taşeron İşçi Alınacak Mı? Taşeron İşçilere Çifte Müjde: Kadro ve İkramiye Geliyor

Taşeron İşçi Alınacak Mı? Taşeron İşçilere Çifte Müjde: Kadro ve İkramiye Geliyor

Aralık ayının başlamasıyla birlikte, 900 bin 4D'li taşeron işçi için sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

Torba yasa kapsamında yapılan düzenleme ile taşeron işçilere kadro müjdesi verildi ve ayrıca 4.646 TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu haber, taşeron işçiler arasında büyük bir beklenti ve heyecan yaratmış durumda.

Taşerona Kadro ve İkramiye Detayları

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Açıklanan bilgilere göre, 900 bin taşeron işçisi, kadro düzenlemesi için torba yasayı bekliyor. Torba yasa kapsamında hayata geçmesi planlanan düzenleme ile birlikte, 4D'li taşeron işçilerin kadroya alınması öngörülüyor. Bu adım, taşeron işçilere sağlanacak bir dizi avantajın ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, taşeron işçilere yönelik ikinci müjde ise ikramiye ödemesi ile ilgili. İlave tediye ödemeleri için belirlenen tarihler, 700 bin kamu işçisini kapsayacak şekilde Aralık ayında gerçekleşecek. Bu ödemelerin 2. Taksiti, 18 Aralık'ta yapılacak ve taşeron işçilere brüt 4.646 TL olarak ödenecek.

İlave Tediye Ödemesi Hesaplamaları ve Tarihler

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Taşeron işçilere yapılacak ilave tediye ödemeleri, asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt 4336 liraya denk gelen 13 günlük ödeme, net 3100 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, taşeron işçilerin genellikle asgari ücretin üzerinde maaş aldığı göz önüne alındığında, brüt 15 bin TL maaş alan bir işçiye yapılacak ödeme 4.646 TL'ye ulaşacak.

Taşerona Kadro Beklentisi

Geçmiş aylarda binlerce taşeron işçinin kadroya alınmasının ardından, şu anda 900 bin taşeron işçisi kadro düzenlemesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sosyal güvenlik uzmanları taşerona kadro düzenlemesinin torba yasada yer alacağını öngörüyor. Detaylı bilgilendirme ve açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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Bu olumlu gelişmeler, taşeron işçiler arasında umut ve memnuniyet yaratırken, torba yasa ile hayata geçecek düzenlemelerin detayları merakla bekleniyor.

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