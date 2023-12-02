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Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde

Bolu'nun Taşkesti Belediyesi, Karacasu Mandıra Mahallesinde oturan 62 yaşındaki Erdoğan Candır ve eşinin, lağım taşması nedeniyle yaşadıkları çaresiz durum gündeme geldi. Candır çifti, 2 aydır belediyeden hiçbir ilgi görmediğini belirtti.

Belediyeden Gelen Talep: Kepçe Parası

Erdoğan Candır, evinin tuvaletinden lağım taştığına dair belediyeye dilekçe verdiğini ancak 2 aydır hiçbir cevap alamadığını belirtti. Ayrıca Candır, belediyenin kendisinden kepçe parası talep ettiğini ifade ederek, "Taşkesti belediyesi, evimin mahallenin 500 metre aşağısında olması nedeniyle hizmet vermiyor. Su parasını alıyorlar, bir de kepçe parası istiyorlar. Lağım pisliği içinde yaşamaya mahkum edildik" dedi.

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Sorun Kaymakama İletildi, Ancak Çözüm Yok

Erdoğan Candır, yaşadığı sorunu Taşkesti Belediyesine ve Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'na bildirdiğini ancak her iki tarafın da sorumluluğu birbirine attığını ifade etti. Candır, evlerindeki lağım pisliği nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

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Lağım gideri için her gün bahçe kazıyorlar

Candır, belediyenin ilgisizliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı kamuoyuyla paylaşarak, "Eşim her gün bahçede, lağım gideri için bahçe kazıyor. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi. Candır çiftinin yaşadığı bu çaresiz durum, Taşkesti Belediyesi'nin ihmal iddialarıyla gündeme geldi.

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