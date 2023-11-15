TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile İlişkileri Geliştirmek İçin Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesinde, Türkiye ve İsveç Parlamentoları arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini ifade eden Kurtulmuş, dostluğun daha da ileriye götürülmesi için karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, İsveç'in NATO üyeliği sürecini yakından takip ettiklerini ve sürecin en kısa zamanda tamamlanmasını umut ettiklerini belirtti. İsveç'in NATO üyeliği için Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni hemen imzalayarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderdiğini açıklayan Kurtulmuş, bu konuda hazırlanan kanun teklifinin komisyon tarafından bu hafta içinde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ele alındı. Kurtulmuş, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, uluslararası toplumun Gazze için acil bir ateşkes ve insani yardım koridorunun kurulması için sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

İsveç Meclis Başkanı Norlen, Türkiye'nin İsveç Parlamentosu için önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, işbirliğini genişletmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti. Norlen, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u İsveç'e davet ederek, kendisini İsveç Parlamentosu'nda ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Görüşmede, Avrupa'daki siyasi gelişmeler de ele alındı, aşırı sağcı ve İslam karşıtı oluşumlar konusunda endişeler dile getirildi.