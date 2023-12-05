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TCG Anadolu'yu görmek için saatlerce kuyrukta beklediler

İzmit Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını yaşandı. Gemiyi görmek isteyen 7'den 70'e vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekledi. Gemi 6 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), savaş uçakları ve taarruz helikopterlerinin iniş kalkış yapabildiği, son teknoloji silahlara sahip TCG Anadolu, geçtiğimiz günlerde İzmit Körfezi'ne demirlemişti.

6 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz

Türkiye'nin en büyük savaş gemisini ziyaret etmek isteyen 7'den 70'e vatandaşlar sabahın erken saatlerinde İzmit Sahili'ndeki giriş noktasına geldi. Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar saat 10.00 itibarıyla kimlik kontrollerinin ardından içeriye alındı. 1 Mart Vapur İskelesi'nden vapura binen vatandaşlar, açığa demirleyen TCG Anadolu'ya taşındı. Vatandaşlar gemiyi görmenin heyecanını yaşarken, geminin 6 Aralık'a kadar ziyarete açık olacağı kaydedildi.

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Saatlerce sıra beklediler

Yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu söyleyen Mehmet Bütün, "Saat 14.00'da geldim buraya. Şu anda saat 16.00, 2 saat olmuş geleli. Memleketimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah daha iyilerini nasip etsin. Biz de ziyaret etmek için geldik, inşallah ziyaret etmek bize de nasip olur. Yoğun bir ziyaretçi akını var. 'Bize sıra gelmez' deyip giden vatandaşlar oldu. Zaten öyle olmasaydı sıra bana gelmezdi, gerçi daha da sıra gelmedi ama yaklaştım diyeyim. İnşallah sıra bize gelir" dedi.

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TGC Anadolu’yu görmek için insan seli

Gemiyi ilk kez ziyaret etmenin heyecanını yaşayan Eren Esin, "Türkiye’nin ihtiyacı olan bir gemiydi, Türkiye’nin gururu herkesin görmesini tavsiye ederim. Saat 10.30 gibi geldim, bayağı kalabalık insan seli var" diye konuştu.

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