TEM Otoyolu Düzce geçişinde zincirleme kaza: 3 çocuk, 7 yaralı

TEM Otoyolu'nun Gümüşova rampalar mevkiinde meydana gelen korkunç kaza, 3 çocuk ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Sağanak yağışın yolun kayganlaşmasına neden olduğu bu feci kazada, 4 araç birbirine girdi.

Kaza, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan E.B. yönetimindeki 34 CTV 508 plakalı Fiat otomobilin, önce A.E. tarafından kullanılan 67 LM 941 plakalı bir otomobil ile çarpışmasıyla başladı. Ardından, B.Ç.'nin kullandığı 50 ABD 501 plakalı Dacia cipi de bu zincirleme kazaya katıldı. Kayganlaşan yolun etkisiyle, yabancı uyruklu U.G.H.Y. tarafından kullanılan BU 8928 HK plakalı MAN marka tır, kaza yapan araçlara çarpıp durabildi.



Kurtarma operasyonu

Kazada en kötüsü önlendi ve hemen ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sıkışan yolcuların kurtarılması için itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Bu korkunç olayda sıkışan yolcular Ü.G.T., E.T. ve A.T. itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde araçlardan güvenli bir şekilde çıkarıldı.



Yaralılar tedavi altında

Kaza sonucu yaralanan A.E., E.B., B.Ç., Ü.G.T., E.T., A.T. ve G.Ç., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreci başlatılan yaralılar için umut verici haberler bekleniyor.

Sorunun incelemesi başladı

Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.