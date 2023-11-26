TENMAK ve ZBEÜ iş birliğiyle enerji çalıştayı başarıyla gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) iş birliğiyle düzenlenen "TENMAK Enerji Çalıştayı", enerji sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Etkinlik, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TENMAK Başkan Vekili Prof. Dr. Uğur Çevik gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta, TENMAK'ın enerji, nükleer ve maden alanındaki araştırma faaliyetlerine vurgu yapıldı. Rektör Özölçer, ZBEÜ'nün enerji alanındaki araştırmalarına ve projelerine dikkat çekti.

Enerji ve teknoloji odaklı sunumlar

Çalıştayda, Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörü Dr. Celal Erbay, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Mehmet Yener ve diğer uzmanlar tarafından enerji politikaları, uluslararası iş birlikleri ve TENMAK destekleri üzerine bilgilendirici sunumlar yapıldı. Nükleer enerji, temiz enerji araştırmaları ve nadir toprak elementleri gibi konular da ele alındı.

Teşekkürler ve plaket takdimi

Sunumların ardından katkıda bulunanlara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Öğleden sonra devam eden "Enstitü İş Birlikleri Çalıştayı" ile enerji alanındaki iş birlikleri daha da güçlendi.

Kapanış konuşmaları ve önemli mesajlar

Çalıştayın kapanışında, TENMAK Başkan Vekili Prof. Dr. Uğur Çevik ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, etkinliğin verimliliğini ve önemini vurguladı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise üniversitelerin ve devlet kurumlarının iş birliğinin önemine dikkat çekerek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların altını çizdi.