Tesla Türkiye'de Genişlemeye Devam Ediyor: Bolu Öncülüğünde Yeni Şarj İstasyonları

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, ülke genelinde yeni Supercharger şarj istasyonları kurarak elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir adım atıyor.

Tesla'nın Türkiye'deki Sürekli Genişlemesi

Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, ülke genelinde yeni Supercharger şarj istasyonları kurarak elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir adım atıyor.

Bolu'daki Supercharger Ağının Stratejik Önemi

Tesla'nın hızlı şarj hizmeti sunan Supercharger ağının genişlemesi, özellikle Bolu'da dikkat çekiyor. Bolu'nun coğrafi konumu ve turistik popülaritesi, şirketin şarj istasyonu ağı için stratejik bir merkez haline getiriyor.

Yeni Şarj İstasyonları ve Ağın Genişlemesi

Tesla'nın İstanbul-İzmir otoyolunda yer alan O68 Oksijen Gemlik dinlenme tesisinde yeni şarj istasyonları hizmete sunuldu. Ayrıca, İzmir, Antalya ve Konya gibi şehirlerde de DC şarj hizmetlerinin genişletilmesi planlanıyor.

Türkiye'deki Şarj İstasyonları ve Soket Sayıları

Türkiye'de Ekim 2023 itibariyle 4.221 şarj istasyonu ve 8.861 soket bulunuyor. Bunların 6.633'ü AC (yavaş şarj), 2.228'i ise DC (hızlı şarj) özellikli. Bu istasyonlar, büyük şehirlerde ve ana otoyol geçiş noktalarında elektrikli araç kullanıcıları için kolaylık sağlıyor.

Tesla'nın Yatırımları ve Elektrikli Araç Kullanımının Yaygınlaşması

Tesla'nın Türkiye'deki yatırımları, elektrikli araç kullanımının artmasına ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin benimsenmesine katkı sağlıyor. Bolu gibi stratejik noktalardaki şarj istasyonları, bu alandaki gelişmelerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.