The Witcher 4 Geliştirme Süreci ve CD Projekt Red'in Büyüme Hedefleri

Firmanın CEO'su Adam Kicinski'nin ifadesine göre, CD Projekt Red'in büyük bir kısmı, The Witcher serisinin devamı olan The Witcher 4 üzerinde çalışmaya odaklanmış durumda. Şu anda 330 çalışanın The Witcher 4'ün geliştirilmesinden sorumlu olduğunu belirten Kicinski, bu sayının firmadaki geliştiricilerin neredeyse yarısını temsil ettiğini vurguladı. Bu büyük ekibin 2024 yılında Polaris kod adlı projede 400'den fazla çalışana ulaşması planlanıyor.

CD Projekt Red'in Hedefi Büyüyor

Temmuz ayında Polaris ekibi 260 kişiyi aşmıştı ve o dönemde firma, Phantom Liberty genişleme paketi üzerinde çalışmalarına devam ediyordu. Ancak şu anda The Witcher 4'e odaklanmak üzere ekip genişlemeye devam ediyor. Kicinski'nin açıklamasına göre, The Witcher 4 projesinde görevlendirilen ekibin dörtte biri geçici transferlerden oluşuyor. CD Projekt Red, The Witcher 4'ü en kısa sürede tamamlayarak Cyberpunk 2077'nin devam oyunu olan Orion'a yönelecek.

The Witcher 4'ün Beklenen Çıkış Tarihi

Ancak, heyecanla beklenen The Witcher 4'ü oyun severlerin ellerine alabilmek için biraz daha beklemeleri gerekecek gibi görünüyor. Polaris projesinin Mart 2022'de duyurulduğu zaman, en az 3 yıllık bir geliştirme sürecinden bahsedilmişti. Bu süre zarfında stüdyo, Unreal Engine 5 içinde yeni teknolojiler geliştirmekle meşgul oldu. Bu, CD Projekt Red'in kaliteli bir oyun deneyimi sunma konusundaki kararlılığını ve uzun vadeli planlarını ortaya koyuyor.

CD Projekt Red'in Diğer Projeleri

Şirket, The Witcher serisiyle sınırlı kalmayıp, şu anda The Witcher için Sirius ve Canis Majoris adlı iki proje üzerinde de çalışıyor. Polaris'in ardından hangi projenin önce piyasaya sürüleceği henüz net değil. The Witcher 4 ise, The Witcher serisinin ikinci üçlemesinin ilk oyunu olacak, bu da oyun severlerin büyük bir beklenti içinde olmalarını sağlıyor.

CD Projekt Red'in bu büyük projelere odaklanmasıyla birlikte, oyun dünyasında büyük bir etki yaratması ve hayran kitlesini daha da genişletmesi bekleniyor. Oyunseverler, The Witcher 4'ün gelişimi ve diğer projelerle ilgili gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor olacaklar