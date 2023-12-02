TikTok Kapatılacak mı? TikTok'da Son Durum Ne? TikTok Kapanıyor Mu? TikTok Türkiye Sorumlusu TBMM'ye Çağrıldı

TikTok Kapatılacak mı?, Türkiye'de birçok ülkede yasaklanan sosyal medya platformu TikTok, filtresiz içerikleri nedeniyle tekrar gündemde.

TikTok'da son zamanlarda meydana gelen olayalar sonrasında. TikTok Türkiye sorumlusu TBMM'ye çağırıldı. Paylaşan bilgilere göre TikTok'un lisans iptali cezası yemesi söz konusu olduğu öne sürüldü. TikTok Türkiye sorumlusu tarafından şuana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Şuanda sosyal medya üzerinde TikTok kapatılacak mı?, TikTok kapanıyor mu? ve TİkTok kapatıldı mı? soruları gündeme gelmiş durumda.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Sözcüsü Emir Gelen'i 7 Aralık'ta komisyon toplantısına davet etti. Gelen, platformun tartışmalara neden olan konular hakkında açıklamalarda bulunacak.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan TikTok'a Olası Cezalar

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye davet ettikleri Emir Gelen'in platformun tartışmalı uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Yayman, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını olumsuz etkileyen faaliyetlere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok'ta milletimizin tasvip etmediği, sokakta büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacaklar" dedi. Yayman, yaptırım olarak TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı gibi çeşitli cezaların düşünüldüğünü ifade etti.

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'in Açıklamaları

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM'nin davetinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, önlem almaya açık olduklarını belirtti. Gelen, platformlarının kullanıcı güvenliği ve toplumsal değerlere saygı konusunda hassas olduklarını vurguladı.

İçerik Filtreleme Sorunu ve Üniversite Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık'ın Değerlendirmesi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık, TikTok gibi mecralarda içeriklerin filtrelenmediği durumun yasalarla denetim altına alınabileceğini ifade etti. Kırık, özellikle TikTok'un içeriklerinde artan kara para aklama ve müstehcenlik olaylarına dikkat çekerek, "Bu mecraların kontrol ve denetim altında tutulması, yasalarla güvence altına alınması geleceğimiz açısından önemlidir" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun Kararı Bekleniyor

Yayman, bireysel özgürlüklerin önemli olduğunu ancak kamu düzeni, aile ve toplum korumasının da eşit derecede önemli olduğunu vurgulayarak, görüşmelerin ardından bir karar alacaklarını söyledi. TikTok'un Türkiye'deki geleceği, alınacak olası yaptırımlarla şekillenecek gibi görünüyor.