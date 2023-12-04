TikTok lisans iptali gündemde: TBMM dijital mecralar komisyonundan sert adımlar

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarına yönelik ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.

Yayman, özellikle TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtti.

TikTok Temsilcisi Komisyona Davet Edildi

Yayman, TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na davet edildiğini ve platformun Türk toplumunun aile yapısını, ahlakını ve kültürünü olumsuz etkileyen yayınlarına dikkat çekti. Yayman, bu tür yayınları kınadıklarını ve 7 Aralık'ta TikTok temsilcisinin komisyonda açıklama yapacağını ifade etti.

Yeni Yaptırımlar ve Torba Yasa Hazırlığı

Yayman, TikTok başta olmak üzere sosyal medya fenomenlerine yönelik gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi konusunda ciddi adımlar atacaklarını belirtti.

TBMM'de bir torba yasa hazırlığı olduğunu ve özellikle müstehcenlik gibi uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Lisans İptali ve Diğer Yaptırımlar Gündemde

Yayman, dijital mecralara yönelik bant daraltma, yayın yasağı, reklam yasağı ve gerekirse lisans iptali gibi ciddi yaptırımların gündemde olduğunu açıkladı. Bu adımların, dijital mecraların Türk toplumuna olan etkilerini sınırlamak amacıyla atılacağını belirtti.