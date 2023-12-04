  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TikTok lisans iptali gündemde: TBMM dijital mecralar komisyonundan sert adımlar

TikTok lisans iptali gündemde: TBMM dijital mecralar komisyonundan sert adımlar

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarına yönelik ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.

Yayman, özellikle TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtti.

TikTok Temsilcisi Komisyona Davet Edildi

Yayman, TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na davet edildiğini ve platformun Türk toplumunun aile yapısını, ahlakını ve kültürünü olumsuz etkileyen yayınlarına dikkat çekti. Yayman, bu tür yayınları kınadıklarını ve 7 Aralık'ta TikTok temsilcisinin komisyonda açıklama yapacağını ifade etti.

aw089804-01-001.jpg

Yeni Yaptırımlar ve Torba Yasa Hazırlığı

Yayman, TikTok başta olmak üzere sosyal medya fenomenlerine yönelik gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi konusunda ciddi adımlar atacaklarını belirtti.

tiktok-1625558548.png

TBMM'de bir torba yasa hazırlığı olduğunu ve özellikle müstehcenlik gibi uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

2335252-620x349.jpg

Lisans İptali ve Diğer Yaptırımlar Gündemde

Yayman, dijital mecralara yönelik bant daraltma, yayın yasağı, reklam yasağı ve gerekirse lisans iptali gibi ciddi yaptırımların gündemde olduğunu açıkladı. Bu adımların, dijital mecraların Türk toplumuna olan etkilerini sınırlamak amacıyla atılacağını belirtti.

tiktok-gelirlerinin-vergilendirilmesi.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu'da Kadınların Gücü: Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Organik Tarımın Yükselişi
Bolu'da Kadınların Gücü: Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Organik Tarımın Yükselişi
Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde Sıkı Trafik Denetimi: Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulaması
Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde Sıkı Trafik Denetimi: Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem Uygulaması
Bolu'da kumar operasyonu: 700 lira ele geçirildi, 7 kişiye işlem yapıldı
Bolu'da kumar operasyonu: 700 lira ele geçirildi, 7 kişiye işlem yapıldı
Renkli Tüyler, Cıvıl Cıvıl Sesler: kanarya ve kafes kuşları festivali ziyaretçilerini bekliyor
Renkli Tüyler, Cıvıl Cıvıl Sesler: kanarya ve kafes kuşları festivali ziyaretçilerini bekliyor
İşyeri kira artış tavanı belli oldu
İşyeri kira artış tavanı belli oldu
Denizbank “Fatih Terim Fonu” skandalında yeni gelişmeler
Denizbank “Fatih Terim Fonu” skandalında yeni gelişmeler
Bolu'da tarihi referandum: Beyaz İnci Mahallesi'nin geleceği sandıkta belirlendi
Bolu'da tarihi referandum: Beyaz İnci Mahallesi'nin geleceği sandıkta belirlendi