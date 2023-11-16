TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Bolu'nun Göynük ilçesinde kömür üretimini sürdürebilmek için önemli bir adım attı. TKİ, bölgedeki 302 parseli acele kamulaştırma kararı aldı, bu karar kömür üretiminin devamı için zorunlu olarak görülüyor.

Kamulaştırılacak parsellerin detayları

Kamulaştırma işlemleri Göynük ilçesine bağlı üç farklı köyde gerçekleşecek: Ahmetbeyler Köyündeki 45 parsel, Bölücekova Köyündeki 187 parsel ve Himmetoğlu Köyündeki 70 parsel. Bu parseller, toplamda 1.077.563,59 m2 alanı kapsayacak ve üzerlerinde bulunan tüm yapılar ile ekili alanlar da kamulaştırılacak.

Kamulaştırma süreci ve maliyetler

TKİ tarafından gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemi sırasında ortaya çıkacak tüm maliyetler, rödovansçı firma tarafından karşılanacak. Kamulaştırılan parsellerin mülkiyeti TKİ adına tescil edilecek, böylece kömür üretim faaliyetlerinin devamlılığı sağlanacak.

Bu adımlar, bölgedeki kömür üretiminin kesintisiz devamını ve bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasını amaçlamakta. Bu karar, hem bölge ekonomisi hem de enerji sektörü için kritik öneme sahip olarak değerlendiriliyor.