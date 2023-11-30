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Trafik kurallarına uymayan sürücü yakayı ele verdi

Trafik kurallarına uymayan sürücü yakayı ele verdi

Samsun-Sinop yolunda 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanımı ve ihtara uymamaktan toplam 8 bin 626 lira ceza kesildi.

Kaçış macerası kısa sürdü

Trafik ekiplerinin ‘dur’ çağrısına kulak asmayan Mustafa K., hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek, şüpheli sürücüyü Fevzi Çakmak Mahallesi Bafra Tepesi'nde kıskıvrak yakaladı.

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Ehliyetsiz sürücüye ağır cezalar kesildi

Yakalanan sürücü üzerinde yapılan kontrollerde şaşırtan bir detay ortaya çıktı: Mustafa K.'nın ehliyeti yoktu. Bu durum, olayın ciddiyetini daha da artırdı. Trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücüye, 'ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 8 bin 190 lira, ayrıca 'dur ihtarına uymama' suçundan ise 436 lira olmak üzere toplamda 8 bin 626 lira para cezası uyguladı.

Toplumun güvenliği için sıkı denetimler devam edecek

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür olayların tekrarının önlenmesi için denetimlerin artırılacağını ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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