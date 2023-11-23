Traktör kazası Sinop'ta taziye evi önünde dehşet saçtı!

Sinop'un Erfelek ilçesi Aloğlu köyünde, trajik bir kaza meydana geldi. Bir traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taziye evi önündeki kadınlara çarpması sonucu bir yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Ö. tarafından idare edilen 57 AU 828 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve taziye evi önündeki kadınların arasına daldı. Kaza anı, köylüler için korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu ağır yaralanan iki yaşlı kadın, hemen olay yerine çağrılan ambulansla Sinop'ta bulunan hastaneye götürüldü. Bu iki kadından biri olan Selime Tarı (73), daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Üzücü haber geldi, Selime Tarı hayatını kaybetti

Maalesef, Selime Tarı'nın hayatını kurtarmak için tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı haberi geldi. Samsun'daki hastanede yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşlı kadının yaşamını yitirmesi, ailesini ve köy halkını derin bir üzüntüye boğdu. Kazanın nasıl gerçekleştiği hakkında soruşturma başlatıldı.