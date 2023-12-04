TÜİK Kasım Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Yüzde 61,98 Artış

Bu veriler, ekonomik dengelerin ve tüketici harcamalarının önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

TÜFE'deki Genel Değişim ve Ana Harcama Grupları:

Kasım ayındaki TÜFE değişim oranlarına göre, bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %61,98 artış yaşandı. En düşük artış gösteren ana grup %37,54 ile konut olurken, en yüksek artışı %92,86 ile lokanta ve oteller gerçekleştirdi.

Ana harcama grupları bazında ise giyim ve ayakkabı %0,31 ile en az artış gösteren grup olurken, konut %11,17 artışla en yüksek artışı kaydetti.

TÜFE Özel Kapsamlı Göstergesi ve Temel Başlıklar:

TÜFE özel kapsamlı göstergesi (B) yıllık %67,27, aylık %2,53 artış gösterdi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasım ayında bir önceki aya göre %2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %67,27 yükseldi.

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 23'ünde düşüş, 7'sinde değişim olmazken, 113'ünde artış kaydedildi.

Sonuç ve Beklentiler:

Bu rakamlar, ekonomi ve tüketici davranışlarını anlamak adına önemli bir veri sunuyor. Yüksek enflasyonun, maliyet artışları ve tüketici fiyatlarındaki genel yükselişin bir göstergesi olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Gelecekteki ekonomik politikaların, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlama üzerindeki etkisi merakla beklenirken, bu veriler aynı zamanda maaş zamları ve sosyal yardımlar gibi ekonomik kararlara da yön verebilir