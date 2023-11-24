  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TÜİK verileri açıkladı: Bolu Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden biri
TÜİK verileri açıkladı: Bolu Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden biri

TÜİK verileri açıkladı: Bolu Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden biri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye'nin en pahalı şehirleri belirlendi. Listenin başında %14,75 oranla İstanbul yer alırken, onu %9,4 ile İzmir ve %6,62 ile Ankara izliyor.

Bu üç büyük şehir, Türkiye'nin yaşam maliyeti en yüksek yerleri olarak öne çıkıyor.

Bolu'nun dikkat çeken yeri: Pahalılıkta öne çıkıyor

TÜİK'in verilerine göre sıralanan Türkiye'nin en pahalı 8 şehri içinde Bolu da yer alıyor. Bolu, konut ve kira fiyatlarındaki artışla beraber doğal güzellikleri ve stratejik konumu sayesinde dikkat çekiyor. Turizm potansiyeli yüksek olan ve son dönemlerde yatırımcıların ilgisini çeken Bolu, Türkiye'nin en pahalı şehirleri listesinde yer alarak önemli bir konuma sahip.

yeni-proje-91.jpg

Ekonomik ve sosyal dinamikler açısından Bolu'nun önemi

Bu veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yaşam maliyeti farklılıklarını ve özellikle büyük şehirlerdeki artan maliyetleri gözler önüne seriyor. Bolu'nun bu listeye girmesi, şehrin ekonomik ve sosyal dinamikleri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bolu'nun yer aldığı bu sıralama, şehrin hem turizm potansiyeli hem de artan yaşam maliyetleri açısından dikkat çekici bir konumda olduğunu gösteriyor.

yeni-proje-92.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Türkiye'nin termal cenneti: Bolu'nun önemi
Türkiye'nin termal cenneti: Bolu'nun önemi
Garanti BBVA, rüzgâr enerjisi finansmanındaki payını artırıyor
Garanti BBVA, rüzgâr enerjisi finansmanındaki payını artırıyor
Piyasadaki düşüş ve ekspertiz sektörüne yansımaları
Piyasadaki düşüş ve ekspertiz sektörüne yansımaları
Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, Genel Başkanı Geylan’ın açıklamalarını paylaştı
Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, Genel Başkanı Geylan’ın açıklamalarını paylaştı
İŞKUR'un yenilikçi hamlesi: Türkiye Genelinde İstihdam Stantları
İŞKUR'un yenilikçi hamlesi: Türkiye Genelinde İstihdam Stantları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlkeleriyle Güçlenen Türkiye Ekonomisinde Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlkeleriyle Güçlenen Türkiye Ekonomisinde Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye
Yapılan açıklamada Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı
Yapılan açıklamada Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı