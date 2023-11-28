Turizm sektörü genç yetenekleri keşfediyor: Düzce Üniversitesi'nde önemli buluşma

Düzce Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Üniversite-Sektör Buluşması, turizm ve otelcilik alanında genç yeteneklere yol gösteren bir etkinlik oldu. Sektörün deneyimli isimleri, dil öğrenme ve nitelik kazanımının önemini vurguladı.

Zincir otelcilikte genç yetenek avı

Nergis Yönet, insan kaynakları yöneticisi olarak, zincir otellerin genç yetenekleri nasıl bünyelerine dahil ettiklerini anlattı. Ayrıca, öğrencilere otel grubuyla istihdam sürecinde iletişimde kalma imkanı sunan bir karekod dağıtıldı.

Dil becerisi ve kariyer planlaması vurgusu

İnsan Kaynakları Yöneticisi Mukaddes Tokel, sektördeki kariyer yolunu doğru belirlemenin önemine dikkat çekti. Tokel, turizm sektörünün küresel doğası ve sunduğu fırsatlar hakkında bilgi verirken, öğrencilere dil öğrenmenin zorunluluğunu hatırlattı.

Çok yönlü deneyim ve nitelik kazanımının önemi

İnsan Kaynakları Müdürü Ayşe Ayçin, farklı iş tecrübelerinin önemini öne çıkararak, öğrencilerin eğitim süreçlerinde çeşitli nitelikler kazanmaları gerektiğini belirtti. Ayçın, nitelikli öğrencilerle çalışmak istediklerini ve şehir otelciliği ile turist ağırlama deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik, teşekkür ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi

Soru-cevap kısmı ve otel zinciri ile staj ve çalışma koşullarına dair bilgilendirmenin ardından, etkinlik teşekkür belgeleri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.