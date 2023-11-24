Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, Genel Başkanı Geylan’ın açıklamalarını paylaştı

24 Kasım dolayısıyla yapılan çalışmalar

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay, “

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Eğitimi “beka” meselesi olarak gördüğümüzün altını çizdi. Zira bir ülkenin gelişmesinin, ilerlemesinin, demokrasinin yaşatılmasının, müreffeh ülkeler düzeyine ulaşmasının en önemli aracı eğitimdir. Dolasıyla beka meselesi olan eğitimin asli unsuru öğretmenlerimize kıymet vermek, onların hak ettiği itibarı kazanmasını sağlamak, statülerini yükseltmek hem devletimize hem de toplumumuza düşen en büyük sorumluluktur” dedi.

Öğretmene şiddetin karşısndayız

Genel başkan Geylan’ın açıklamalarını paylaşan Tuncay, Türk Eğitim-Sen olarak eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için hazırlanan ve TBMM’ye iletilen kanun teklifinin hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti. Tuncay, “Şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılması ve eğitim çalışanlarının yasal koruma altına alınması en büyük beklentimizdir. Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım’da bir maaş ikramiye verilmesi konusunda bir kanun teklifi hazırlayarak, siyasi partilerin grup başkan vekillerine sunduk. Bu teklife destek verilmesi hususunda milletvekillerine mektup gönderdik. Ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifimize sahip çıkılmasını istiyoruz. Bir diğer talebimiz de her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'nin bir asgari ücret tutarında tüm eğitim çalışanlarına ödenmesidir” ifadelerini kullandı.

Mülakat kökten kaldırılması lazım

Mülakatın eğitimin tüm alanlarında kökten kaldırılması gerektiğini savunan Tuncay, “Atamaların sadece yazılı sınav puan üstünlüğüne göre yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca proje okullarına da öğretmen ve yönetici atamaları herhangi bir kritere dayalı olarak yapılmamakta, keyfi unsurlar hakim olmaktadır. Oysa Türkiye’nin en yüksek puanlı, en başarılı öğrencilerinin eğitim gördüğü okulların MEB yönetmeliklerine tabi olması ve bu şekilde hem adalet hem de hakkaniyetin sağlanması çok önemlidir. Bu okullar başka bir ülkenin okulu değildir. Yabancı okul ya da azınlık okulu da değildir. Dolayısıyla yapılması gereken proje okullarında öğretmen ve yönetici atamalarının MEB yönetmeliklerine tabi olmasıdır” açıklamasında bulundu.