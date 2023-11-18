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  3. Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı

Türk fındığından kazanan Ferrero Avustralya'da Fındık yetiştirmeye çalıştı

Karadeniz fındığının üstün kalitesi, İtalyan şirketi Ferrero'nun Avustralya'da gerçekleştirmeye çalıştığı büyük çaplı fındık üretim projesinin iptaliyle bir kez daha kanıtlandı.

Şirket, 70 milyon dolarlık yatırım yaparak Avustralya'da 1 milyon fındık ağacı dikmiş, ancak iklimsel sorunlar nedeniyle projeyi durdurma ve tahliye kararı almıştır.

Giresun Ziraat Odası Başkanı'ndan Açıklamalar

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Ferrero'nun Türk fındığına alternatif arayışlarını eleştirdi. Karan, Türk fındığının, özellikle Giresun kalite fındığının alternatifsiz olduğunu vurgulayarak, Ferrero'nun Gürcistan ve Avustralya'daki benzer girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

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Karadeniz Fındığının Eşsizliği ve İhracat Tarihi

Karan, Karadeniz Bölgesi'nin iklim ve toprak yapısının fındık üretimi için eşsiz olduğunu ifade etti. Bölgenin 5 bin yıllık fındık üretim geçmişine ve 1400'lü yıllardan beri süregelen ihracatına dikkat çekerek, Giresun kalite fındığının sadece belirli bölgelerde yetiştiğini ve bu nedenle alternatifsiz olduğunu vurguladı.

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Kaliteli Fındık Ürünleri İçin Türk Fındığı Vazgeçilmez

Fındık işletmecisi Ayhan Akten, fındık mamullerinde aranan tat ve kalitenin sadece Karadeniz fındığıyla mümkün olduğunu belirtti. Akten, dünyanın en büyük fındık alıcısı olan Ferrero'nun alternatif arayışlarının, Türk fındığının kalitesiyle karşılaştırıldığında başarısız olduğunu ifade etti.

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Türk Fındığına Alternatif Arayışları Başarısız

Mustafa Kankaya, dünya çapında fındık üretimi için çeşitli ülkelerde yapılan denemelerin, Türk fındığının kalitesine ulaşamadığını belirtti. Ferrero'nun Azerbaycan ve Gürcistan'da benzer projeler yürüttüğünü ancak istenilen verim ve kaliteye ulaşamadığını vurguladı.

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