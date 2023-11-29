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Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde değişiklik

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde değişiklik

Balın orijinal olup olmadığı yüksek teknolojili analiz metotları ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Sahte bal ile gerçeğini ayırmak için

Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de karar ölçütü tanımı, karar ölçütünün hangi amaçla kullanılacağı, nasıl belirleneceği ve nerede yayımlanacağına ilişkin esaslar yer aldı.

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Organik ve inorganik balın tespiti

Tebliğe göre balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik veya inorganik maddeler üzerinden balın orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan karar ölçütleri belirlenerek, Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanacak.

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Yüksek teknoloji ile tespit edilecek

Bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotları kullanılarak tüketiciler korunacak. Bu amaçla kontrollerde Kütle Spektrometresi (MS) ve Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR) gibi yüksek teknolojili teknikler kullanılacak. Karar ölçütlerinin belirlenmesinde Türkiye'de üretilen orijinal balları temsil edecek şekilde organik veya inorganik maddeler üzerinden yapılan çalışmalar kullanılacak.

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