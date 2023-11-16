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Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti

GCC-Türkiye Ekonomik Forumu'nda sporun ekonomik gücü ele alındıİstanbul'da düzenlenen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) Türkiye Ekonomik Forumu'nda "Spor Sektörü ve Ekonomi" paneli gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin önde gelen spor şehirleri arasında Bolu'nun da yer aldığını vurguladı.

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Türkiye ve Körfez ülkelerinde sporun ekonomik rolü

Panelde, futbolun ülkelerin tanıtımında ve ekonomilerinde oynadığı kritik rol üzerinde duruldu. Mehmet Büyükekşi, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı ve diğer önemli isimlerin katılımıyla, sporun kültürel ve ekonomik bağlar oluşturduğu belirtildi.

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Mehmet Büyükekşi'nin vizyonu ve Bolu'nun önemi

Büyükekşi, Türkiye'nin tanıtımı için futbolun önemine dikkat çekerek, uluslararası futbol kampları için tercih edilen Türk şehirlerini, özellikle Bolu'nun potansiyelini öne çıkardı.

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Suudi Arabistan ile 'Kral Kupası' modeli ve yatırımlar

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında planlanan dörtlü süper kupa turnuvası ve iki ülke arasındaki spor ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesi ele alındı.

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2032 Avrupa Şampiyonası ve Türkiye'nin rolü

Büyükekşi, 2032 yılında İtalya ile ortak düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Türkiye'nin hazırlıklarını ve bu organizasyonun Türkiye'nin spor alanındaki uluslararası profilini nasıl yükselteceğini anlattı.

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Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımları

Panelde, iş insanı Acun Ilıcalı'nın futbola olan tutkusunun kendisini yatırım yapmaya ittiği ve Türkiye'de futbol ekonomisinin daha fazla geliştirilmesi gerektiği konusu da gündeme geldi.

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Bu panel, Türkiye'nin ve özellikle Bolu gibi şehirlerin uluslararası futbol kampları için artan önemini ve sporun ekonomik ve kültürel etkileşimdeki rolünü vurguladı.

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