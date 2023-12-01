Türkiye genelinde dev operasyon: Narkogüç-38 zaferi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu tacirlerine karşı büyük bir zafer elde edildiğini duyurdu. "Narkogüç-38" adı verilen ve İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ, Osmaniye olmak üzere 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, toplamda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da büyük vuruş: yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beşiktaş ilçesinde düzenlediği operasyonda 33 kg kristal metamfetamin, 116 kg sıvı metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyalleri ele geçirdi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu bir zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır ve Hakkari'den uyuşturucuya darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, 1 ton 480 kg esrar ve bin 700 kök kenevir ele geçirdi. Hakkari'de ise 34 kg metamfetamin ve morfin yakalandı. Her iki operasyonda da birer zehir taciri tutuklandı.

Zonguldak ve Edirne'de narkotik başarısı

Zonguldak'ta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 20 şüpheli zehir taciri yakalandı. Edirne'de ise 9 kg skunk ele geçirildiği bildirildi.

Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye'den uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bursa'da 1 kg 300 gram bonzai, Tekirdağ'da ise muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda 46 kg 200 gr skunk ve 900 gr toz esrar ele geçirilerek, 2 zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, uyuşturucu tacirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.