Türkiye genelindeki kara yollarının güncel durumu ve alternatif yol rotaları hakkında detaylar

Ülkemizin birçok noktasındaki kara yollarının genel durumu raporunu hazırladık. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Samsun Ordu yolu başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki yol çalışmaları devam ediyor.

Bolu Dağı açıldı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul istikametinde heyelan riski nedeniyle dün akşam saatlerinde Bolu Valiliği kararıyla trafiğe kapatılan Bolu Dağı Anadolu Otoyolu bugün sabah saatleri itibariyle ekipler tarafından trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım çalışmaları

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları arasında yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı gerçekleştirilerek ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolu yapım çalışmaları

Samsun-Ordu yolunun başlangıç kesiminde, Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrımı kolu yapım çalışmaları nedeniyle yol kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor

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Denizli Çevre yolu yapım çalışmaları

Denizli Çevre Yolu'nun 2. etabında 0-14. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolu heyelan islahı

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolu bakım onarımı

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Trabzon Maçka yolu üstyapı onarımı

Trabzon Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Trabzon-Maçka istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Antalya yolu Demirkapı tünelleri bakımı

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri'nin Konya-Antalya istikameti sağ tüpü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif servis yolundan devam ediyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolu yapım çalışmaları

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde çeşitli kesimlerde yol yapım çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ağrı Çevre yolu yapım çalışmaları

Ağrı Çevre Yolu'nun 60-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.