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  3. Türkiye'de E-dönüşümün öncüsü TÜRKKEP: E-Fatura ile hem çevreyi hem bütçeyi koruyor
Türkiye'de E-dönüşümün öncüsü TÜRKKEP: E-Fatura ile hem çevreyi hem bütçeyi koruyor

Türkiye'de E-dönüşümün öncüsü TÜRKKEP: E-Fatura ile hem çevreyi hem bütçeyi koruyor

TÜRKKEP, e-Dönüşüm Uzmanı Süleyman Uzunoğlu'nun öncülüğünde, işletmelerin finansal süreçlerini dijitalleştirerek daha verimli ve hızlı hale getiriyor.

Uzunoğlu, e-Fatura kullanımının, işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra çevreye olan etkilerini de azalttığını vurguluyor.

E-Fatura ile Maliyetler Azalıyor, Verimlilik Artıyor

Dünya genelinde birçok ülkede yasal bir zorunluluk haline gelen e-Fatura uygulamaları, KOBİ'ler için de yeni düzenlemelere uyum sağlama fırsatı sunuyor. Uzunoğlu, e-Fatura'nın manuel iş süreçlerini azaltarak, fatura işlemlerini hızlandırdığını ve geleneksel fatura işlemlerinin yol açtığı maliyetleri önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

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Doğal Kaynak Kullanımında Büyük Tasarruf

Uzunoğlu, "e-Fatura ile kağıt, baskı ve posta gibi geleneksel fatura işlemlerinin maliyetleri büyük ölçüde azalıyor. Kağıt, mürekkep ve posta masraflarının ortadan kalkması, işletmelere hem doğrudan hem de dolaylı olarak maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, e-Fatura kağıt kullanımını minimize ederek işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı oluyor" diyor.

400 Bin Mükellef E-Fatura Kullanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporlarına göre, 2010 yılında sadece 114 mükellef tarafından kullanılan e-Fatura, bugün 400 binden fazla mükellef tarafından tercih ediliyor. Uzunoğlu, bu artışın, dijital çağın getirdiği avantajlardan faydalanmak isteyen işletmelerin zaman ve maliyetten tasarruf ederken kaynaklarını daha etkili kullanmalarını sağladığını ifade ediyor.

TÜRKKEP: 7/24 Müşteri Desteği ile Yanınızdayız

Uzunoğlu, "Kağıt fatura işlemleri sık sık hata riski taşırken, e-Fatura sistemi otomatik veri girişi ve doğrulama özellikleri ile hataları en aza indiriyor. TÜRKKEP olarak, müşterilerimize e-Fatura'ya geçiş ve kullanım süreçlerinde 7/24 destek sağlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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