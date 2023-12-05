  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'nin biyolojik zenginliğinde yeni keşif: Bolu’da da genleri bulunuyor
Türkiye'nin biyolojik zenginliğinde yeni keşif: Bolu’da da genleri bulunuyor

Türkiye'nin biyolojik zenginliğinde yeni keşif: Bolu’da da genleri bulunuyor

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine yeni bir katkı daha yapıldı. Mehmet Çelik'in liderliğindeki araştırma ekibi, Türkiye'de endemik olan ikinci yılan yastığı bitkisi türünü keşfetti.

Bu yeni tür, Osmaniye tirşiği olarak adlandırıldı. Çelik, bu bitkinin adını rahmetli annesinin anısına vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca, yöresel olarak tirşik otu çorbasının sevildiğine dikkat çekti.

2.jpg

Bolu ve Türkiye'nin gen merkezi olma özelliği

Prof. Dr. Yıldırım, Osmaniye tirşiği ve Bolu civarında keşfedilen benzer bir türün, Türkiye'nin zengin genetik çeşitliliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu keşifler, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra gen merkezi olma özelliğini de ortaya koyuyor. Bolu bölgesinin bu çeşitlilikteki önemi ve rolü özellikle belirtildi.

3.jpg

Tür adlandırması ve biyolojik zenginlik

Araştırmacılar, Osmaniye tirşiğinin Türkçe ismi olan "nivik otu" ve bilimsel ismi "Arum euxinum" olduğunu belirtti. Bu keşfin, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği ve gen merkezi olma özelliklerini bir kez daha vurguladığı belirtiliyor. Bolu ve Osmaniye'deki bu türler, ülkenin doğal kaynaklarına olan zengin katkıları temsil ediyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın Bolu ve Tokat bağlantısı
Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın Bolu ve Tokat bağlantısı
Bolu pazarında bu hafta: fiyatlar ve vatandaşların düşünceleri
Bolu pazarında bu hafta: fiyatlar ve vatandaşların düşünceleri
Bolu'nun doğal mirası: Yeniçağa Gölü'nün Kuş Cenneti kitapta yaşatılıyor
Bolu'nun doğal mirası: Yeniçağa Gölü'nün Kuş Cenneti kitapta yaşatılıyor
ODTÜ Mezunu Nazım Ulusoy, CHP'den Mudurnu Belediye Başkan aday adayı
ODTÜ Mezunu Nazım Ulusoy, CHP'den Mudurnu Belediye Başkan aday adayı
Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi: sürücülere dikkatli olmaları için uyarı
Bolu Dağı'nda yoğun sis tehlikesi: sürücülere dikkatli olmaları için uyarı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Türkiye'nin en iyi beş belediye başkanı arasında!
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Türkiye'nin en iyi beş belediye başkanı arasında!
TCG Anadolu'yu görmek için saatlerce kuyrukta beklediler
TCG Anadolu'yu görmek için saatlerce kuyrukta beklediler