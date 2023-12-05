Türkiye'nin biyolojik zenginliğinde yeni keşif: Bolu’da da genleri bulunuyor

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine yeni bir katkı daha yapıldı. Mehmet Çelik'in liderliğindeki araştırma ekibi, Türkiye'de endemik olan ikinci yılan yastığı bitkisi türünü keşfetti.

Bu yeni tür, Osmaniye tirşiği olarak adlandırıldı. Çelik, bu bitkinin adını rahmetli annesinin anısına vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca, yöresel olarak tirşik otu çorbasının sevildiğine dikkat çekti.

Bolu ve Türkiye'nin gen merkezi olma özelliği

Prof. Dr. Yıldırım, Osmaniye tirşiği ve Bolu civarında keşfedilen benzer bir türün, Türkiye'nin zengin genetik çeşitliliğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu keşifler, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra gen merkezi olma özelliğini de ortaya koyuyor. Bolu bölgesinin bu çeşitlilikteki önemi ve rolü özellikle belirtildi.

Tür adlandırması ve biyolojik zenginlik

Araştırmacılar, Osmaniye tirşiğinin Türkçe ismi olan "nivik otu" ve bilimsel ismi "Arum euxinum" olduğunu belirtti. Bu keşfin, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği ve gen merkezi olma özelliklerini bir kez daha vurguladığı belirtiliyor. Bolu ve Osmaniye'deki bu türler, ülkenin doğal kaynaklarına olan zengin katkıları temsil ediyor.