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Türkiye'nin dış ticaret düşüşü: Karabük ve Zonguldak'ta ihracat ve ithalat azalıyor

Türkiye'nin dış ticaret düşüşü: Karabük ve Zonguldak'ta ihracat ve ithalat azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son dış ticaret verileri, Karabük ilinde dikkat çekici bir düşüşü gösteriyor. Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta %12,4'lük bir azalma yaşanırken, rakamlar 22,8 milyon dolara geriledi.

İthalat tarafında da benzer bir eğilim gözleniyor; %14,6'lık bir düşüşle 76,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Bu durum, Karabük'ün ekonomik dinamikleri üzerinde önemli etkiler yaratıyor.

Türkiye Genelinde Dış Ticaret Durumu

TÜİK'in açıkladığı genel ticaret sistemi istatistikleri, Türkiye genelinde ihracatın 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu artışla birlikte, toplam ihracat 22 milyar 871 milyon dolara ulaştı. İthalatta ise minimal bir artış yaşanarak, %0,6 ile 29 milyar 390 milyon dolarlık bir hacim elde edildi. Karabük'ün bu genel eğilimin aksine düşüş yaşaması, bölgesel ekonomik farklılıkları gözler önüne seriyor.

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Zonguldak ve Bartın'da Durum Nasıl?

Karabük'le benzer bir trendi takip eden Zonguldak'ta, ihracat %1,8 azalarak 36,6 milyon dolar oldu. İthalat ise daha büyük bir düşüş gösterdi; %31,2 azalarak 139,9 milyon dolar seviyesine indi. Öte yandan, Bartın ilinde ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İhracat %10,4 oranında artarken, ithalat inanılmaz bir şekilde %713 artış gösterdi. Bu, Bartın'ın bölgesel ticaretinde önemli bir dönüşümü işaret ediyor.

Bu veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki dış ticaret dinamiklerinin ne kadar çeşitlendiğini gösteriyor. Karabük ve Zonguldak'ta yaşanan ihracat ve ithalat azalışları, bölgesel ekonomik yapıları ve dış ticaret stratejilerini yeniden değerlendirmeyi gerektirebilir. Bartın'ın ise bu durumdan farklı bir yolda ilerlediği görülüyor. İlerleyen dönemlerde, bu bölgelerin ekonomik performanslarının nasıl şekilleneceği merak konusu.

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