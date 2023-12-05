Türkiye’nin dört bir yanından gelen 50 kadın muhtar, Düzce’nin tarihi ve kültürel zenginliğini keşfetti

5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın yıl dönümü, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 50 kadın muhtar için Düzce’de unutulmaz bir deneyim oldu.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen bu ziyaret, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün misafirperverliği ile renklendi.

Düzce'nin Kültürel Mozaik yapısı

Başkan Özlü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Düzce'nin etnik ve kültürel çeşitliliği ön plana çıktı. Balkanlar, Kafkaslar, Anadolu’nun doğu ve batısından gelen insanların yüzyıllar boyunca barış içinde yaşadığı bu şehir, etnik çatışmaların aksine, çeşitliliği ve uyumu ile öne çıkmaktadır.

Düzce'nin turizm potansiyeli ve gelişimi

Düzce Belediye Başkanı, şehrin turizm potansiyelinden bahsederken, özellikle İstanbul-Ankara ekseninde stratejik konumu, yaylaları, şaleleri, tarihi kalıntıları ve deniz turizmi ile dikkat çekti. Aslanlı Mozaik ve Konuralp Antik Tiyatrosu gibi önemli tarihi eserlerin yanı sıra, son yıllarda şehirdeki değişim ve gelişim, Düzce’yi turizm açısından cazip bir noktaya taşıyor.

Kadın Muhtarların Düzce izlenimleri

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Düzce’de gördükleri misafirperverliğe ve şehrin tarihi zenginliğine vurgu yaparak, turizm potansiyelinin gelecekte daha da artacağını belirtti. Muhtarlar, Düzce’nin çeşitliliği ve sıcakkanlı insanları tarafından etkilendi.

Gezi rotaları ve etkinlikler

Kadın muhtarlar, Düzce Valiliği ziyaretinin ardından Belediye Başkanı ile meclis salonunda bir araya geldi. Gezi programı kapsamında Konuralp Antik Kenti, Atlı Kapı, Konuralp Müzesi, Aydınpınar Şelaleleri ve Efteni Gölü gibi doğal ve tarihi güzellikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretler, kadın muhtarların Düzce hakkında olumlu düşünceler beslemesine katkıda bulundu.

Düzce’nin tarihi, kültürel ve turizm potansiyeli, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlar tarafından takdirle karşılandı. Bu ziyaret, hem Düzce’nin tanıtımına katkı sağladı hem de kadın muhtarların bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmaları için önemli bir platform oluşturdu.