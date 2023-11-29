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Türkiye'nin hava durumu: bulutlu günler ve beklenen yağışlar

Türkiye'nin hava durumu: bulutlu günler ve beklenen yağışlar

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Bolu'da bulutlu, bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde artacak, rüzgar güneyli yönlerden esecek.

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Bolu, Göynük ve Gerede'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bolu'da hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 11 derece arasında değişecek. Göynük ilçesinde akşam saatlerinde yağmurlu hava beklenirken, Gerede'de ise akşam 18:00 itibarıyla yağışlı hava etkisini gösterecek.

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Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim

Genel olarak ülkemizde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı gibi bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında, ayrıca Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde de yağışlı hava etkili olacak.

Kuvvetli ve şiddetli yağışlar geliyor

Marmara, Kıyı Ege ve çevre illerde yağışların kuvvetli, bazı bölgelerde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Hava sıcaklıklarında değişiklik beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, iç kesimlerde hava sıcaklığı 3 ila 7 derece artacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden esmesi ve zaman zaman fırtına şeklinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

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Büyük şehirlerde hava durumu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 13 derece.

İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte 15 derece.

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar, 18 derece.

Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar, 19 derece.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 20 derece.

Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlar, 18 derece.

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlar, 18 derece.

Trabzon: Parçalı bulutlu, batı ilçelerinde sağanak yağışlar, 19 derece.

Erzurum: Parçalı bulutlu, 3 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 11 derece.

Bu haberdeki bilgiler, güncel meteorolojik değerlendirmeler temel alınarak hazırlanmıştır. Hava durumundaki değişikliklere karşı dikkatli ve hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı ve fırtınalı hava koşulları göz önünde bulundurularak güvenlik önlemleri alınmalıdır.

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