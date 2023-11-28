Türkiye'nin hayati ulaşım noktası Bolu Dağı'nda kar sürprizi: D-100 kara yolu beyaza büründü

Türkiye'nin en önemli ulaşım akslarından biri olan Bolu Dağı'nda, dün itibarıyla başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. İstanbul ve Ankara arasındaki kritik bağlantıyı sağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

D-100 kara yolu'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı, yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaştı. Kar yağışı, bu önemli güzergahta ulaşımı etkilemese de, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ediyor

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, karayolları ekipleri buzlanma riskine karşı yoğun tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu önlemler sayesinde, kar yağışı ulaşımda herhangi bir aksamaya yol açmıyor. Sürücüler, karayolları ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşılarken, yolculuklarına dikkatli bir şekilde devam ediyorlar.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda yaşanan kar yağışı, D-100 kara yolunda aralıklarla etkisini gösterirken, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde herhangi bir ulaşım sorunu yaşanmıyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışın akşam saatlerinde sona ereceğini bildiriyor.