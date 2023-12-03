Türkiye'nin ihracat stratejisi ve ETS eksikliği: Türker Ateş'in eleştirisi

Ateş, bu durumun Türkiye'nin ihracat stratejisini olumsuz etkileyebileceğini ve AB pazarında risk oluşturabileceğini belirtti.

İç tüketime dayalı büyümeden ihracata kayış

Ateş, AKP hükümetinin önce iç tüketimi teşvik eden ekonomik büyüme politikasını eleştirdi. Şimdi ise ihracatın öne çıkarılmasına rağmen, ETS'nin kurulmamasının ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan net yanıt alamama

Türker Ateş, Ticaret Bakanlığı'na ETS'nin ne zaman hayata geçirileceğiyle ilgili bir soru önergesi verdi. Ancak, bu konuda Bakanlıktan net bir cevap alamadığını ifade etti.

AB'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi ve Türkiye

Ateş, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımlarını ve Türkiye'nin bu duruma uyum sağlayamamasının ihracat üzerindeki olası etkilerini ele aldı. AB'nin ETS politikasının genişlemesi ve Türkiye'nin bu sürece ayak uyduramamasının risklerini dile getirdi.

13 milyar dolarlık ihracatın risk altında olması

Milletvekili, Türkiye'nin 13 milyar dolarlık ihracatının bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini belirtti. AB'nin karbon takip yükümlülüklerine başlamasıyla Türk firmalarının karbon salımı konusunda raporlama yapması gerektiğini vurguladı.

ETS'nin yetersizliği ve alınması gereken önlemler

Ateş, sadece ETS'nin kurulmasının yeterli olmayacağını, sistemin etkin işletilmesi ve şirketler arasında haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini belirtti. Aksi halde Türk ihracatçılarının AB pazarında yüksek maliyetlerle karşılaşabileceğini ifade etti.

AB'ye uyumlu ETS'nin önemi

Türker Ateş'in vurguladığı üzere, Türkiye'nin AB'ye uyumlu bir ETS kurmaması, ekonomik büyüme ve ihracat stratejileri açısından ciddi bir eksiklik olarak görülüyor. Bu durum, Türk ihracatçıları için AB pazarında maliyet ve rekabet sorunlarına yol açabilir.