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Türkiye'nin illerinde yaşam süresi araştırması yapıldı: Bolu dahil birçok il incelendi

Türkiye'nin illerinde yaşam süresi araştırması yapıldı: Bolu dahil birçok il incelendi

Yeni yapılan bir araştırma, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşam sürelerini ortaya koydu. Araştırma, TÜİK tarafından gerçekleştirildi ve erkekler ile kadınlar arasında yaşam sürelerindeki farklılıkları detaylı bir şekilde ele aldı.

Öne çıkan sonuçlara göre, Ardahan'da kadınlar ortalama 80.9 yıl, Gümüşhane'de ise erkekler 78.1 yıl yaşamakta.

Bolu'nun durumu ve diğer iller

Bolu özelinde ise, erkeklerin ortalama yaşam süresi 76.5 yıl olarak belirlendi, kadınlarda ise bu süre 81.9 yıl. Bu sonuçlar, Bolu'nun Türkiye genelindeki yaşam süresi ortalamaları içinde yerini alıyor. Bolu'nun yanı sıra diğer illerde de yaşam sürelerinde çeşitli farklılıklar göze çarpıyor.

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Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi karşılaştırması

Araştırmanın dikkat çekici bir diğer sonucu ise bölgesel farklılıklar oldu. Doğu Anadolu Bölgesinde yaşam süresinin genellikle daha düşük olduğu, Marmara Bölgesinde ise daha yüksek olduğu belirlendi. Bu durum, bölgesel sağlık ve yaşam koşullarının farklılıklarını ortaya koyuyor.

İllere göre detaylı yaşam süreleri

Araştırmada yer alan diğer iller ve yaşam süreleri ise şöyle sıralanıyor:

Muğla: Erkeklerde 77.7 yıl, kadınlarda 83.5 yıl

Mardin: Erkeklerde 76.9 yıl, kadınlarda 83.7 yıl

Giresun: Erkeklerde 75.9 yıl, kadınlarda 84.3 yıl

Gümüşhane: Erkeklerde 76.1 yıl, kadınlarda 83.6 yıl

Trabzon, Ordu, Rize ve Adıyaman gibi illerde de benzer yaşam süreleri tespit edildi.

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Bu araştırma, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşam sürelerinin detaylı bir analizini sunarak, sağlık ve yaşam koşulları hakkında önemli veriler sağlamaktadır. Bolu dahil olmak üzere, birçok ilin bu araştırmada yer alması, ülke genelinde sağlık politikaları ve yaşam kalitesi üzerine düşünülmesi gereken noktaları ortaya koyuyor.

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