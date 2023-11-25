Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Bu büyük depremler, ülkenin fay hatları üzerindeki gerilimi artırdı. Türkiye'nin en sık 7 üzeri deprem yaşayan şehirlerinden biri olan Bolu, bu gerçekliği hissetmekte.

4.5 büyüklüğündeki deprem ve gelecek tehlikeler

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'da gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, bu bölgede 6.5 büyüklüğünde bir depremin olabileceğine işaret etti. Sivrice depreminin batı ucunda yer alan bu deprem, Pütürge'deki mevcut kırılmanın yetersizliğini ortaya koydu. Üşümezsoy, bu durumun Adıyaman ve Pazarcık yönünde ilerleyebilecek bir kırılmayı tetikleyebileceğini belirtti.

1999 Gölcük depremi sonrası Bolu'nun durumu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1999 Gölcük depremi sonrasında Bolu ve Düzce bölgesindeki sismik hareketliliği değerlendirdi. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım Düzce depremleri arasındaki bağlantıyı açıklayan Üşümezsoy, bu depremlerin Bolu'nun kuzeyindeki stresi artırdığını ifade etti. Ayrıca, 2022'de Karadere fayının devamındaki Gölyaka bölgesindeki depremler, Düzce ovasının doğu kenarındaki fay hattının etkisini gösterdi.

Bolu'da artan sismik riskler

Prof. Dr. Üşümezsoy, Bolu'nun kuzeyindeki stres artışına ve bölgedeki deprem risklerine dikkat çekti. Farklı büyüklüklerdeki depremlerin fay hatları üzerindeki etkilerini açıklarken, Bolu'da 7'lik bir deprem için gerekli fay uzunluklarının yetersiz olduğunu belirtti. Düzce'nin güneyinde ve Bolu'nun kuzeyindeki fay hatlarında gözlemlenen stresler, bu bölgelerdeki riskleri vurgulamakta.

Bu bilgiler ışığında, Adıyaman ve Malatya'daki depremlerin Bolu üzerindeki etkileri ve potansiyel riskleri, bölge halkı için önemli bir konu haline geldi. Prof. Dr. Üşümezsoy'un açıklamaları, Türkiye'nin deprem gerçeğini ve bu doğal olayların neden olduğu sismik hareketlilik zincirini daha iyi anlamamızı sağlıyor.