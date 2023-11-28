Türkiye'nin soğuk şehri, Bolu -11,3 derece ile rekor kırdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye'nin en soğuk noktası olarak Bolu, -11,3 derece ile zirveye oturdu. Bu sıcaklık, ülkenin en düşük sıcaklık değerleri arasında yeni bir rekor olarak kaydedildi

Kışın kalbi burada atıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi, eksi 11,3 derece ile Bolu'yu Türkiye'nin en soğuk ili yaparak, kış sporları ve doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Bolu'nun bu özelliği, kış turizminde önemli bir çekim merkezi oluşturuyor.

Düzce ve Çankırı'da kışın izleri

Türkiye'nin en soğuk bölgeleri sıralamasında Bolu'yu takip eden Düzce'nin Gölyaka Kardüz Yaylası, eksi 10,2 derece ile ikinci sıraya yerleşti. Çankırı'nın Ilgaz Dağı ise eksi 10 derece ile üçüncü en soğuk nokta olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeler de kış turizmi ve doğa aktiviteleri açısından ziyaretçilere çeşitli imkanlar sunuyor.

Soğuğun getirdiği doğal güzellikler ve etkinlikler

Bolu ve çevresindeki soğuk hava, bölgenin doğal güzelliklerini daha da öne çıkarıyor. Karla kaplı ormanlar, donmuş şelaleler ve kristalize göller, doğaseverler için eşsiz manzaralar sunuyor.

Türkiye'nin kış harikası bolu sizi bekliyor

Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi ve çevresindeki soğuk hava bölgeleri, kışın güzelliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir rota. Eksi 11,3 derece ile rekor kıran bu bölge, kış turizminde önemli bir yere sahip. Doğal güzellikleri, spor aktiviteleri ve kültürel etkinlikler ile Bolu, kışın tadını çıkarmak için ideal bir mekan.