Türkiye'nin sülünleri Karadeniz Bölgesinde yetişiyor, 370 bin sülün tabiata salındı

Türkiye'nin doğal hayatını zenginleştirme çabaları kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje kapsamında, Karadeniz bölgesindeki Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda üretilen 370 bin sülün, doğaya salındı.

1969 yılında kurulan ve 11 dönümlük bir alanda hizmet veren istasyon, nesli tükenme tehlikesi altındaki sülünlerin popülasyonunu artırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. İstasyon, yılda 14 bin sülün üretme kapasitesine sahip ve bugüne kadar toplamda 370 bin sülün üretimi gerçekleştirdi.

Renkli Erkekler ve Kamufle Uzmanı Dişiler

Erkek sülünler, baş ve boyun bölgelerindeki yeşil ve lacivert renkleriyle göz alıcı bir görünüme sahipken, dişi sülünler ise kül rengi, açık veya koyu kahverengi tonlarıyla doğal ortamlarında kolayca kamufle olabiliyor.

Sürdürülebilir Doğa Koruma Çalışmaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban, istasyonun biyolojik çeşitliliği sürdürme ve genetik kaynakları koruma amaçlarına hizmet ettiğini vurguladı. Üretilen sülünler, doğal yaşam alanlarına yerleştirilerek, habitatlarına uyum sağlamaları için özenle hazırlanıyor.

Üreme Mevsimi ve Yumurtlama Süreci

Sülünlerin mart ve nisan ayları arasında üreme mevsimi olduğu ve 24 gün süren bir kuluçka döneminden sonra 40 ile 70 arasında yumurta yapabildikleri belirtildi. Yumurtalar, yeşil ve sarı renklerde olup, kuluçka makinelerinde büyütülüyor. Civcivler, yaklaşık 8 hafta süren bir büyütme sürecinden sonra doğal alanlara naklediliyor.

Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerine Yayılım

Kuduban, üretilen sülünlerin İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Artvin'in sahil kesimleri gibi çeşitli bölgelere yerleştirildiğini ifade etti. Ayrıca, sülünlerin 0-400 metre rakımda yaşayabildiği ve ormanlık alanları tercih ettiği, beslenmelerinde ise yabani korunga, yabani arpa, yabani yulaf, yabani buğday gibi bitkilerin yanı sıra böcek ve solucan tipli canlıları da kullandıkları belirtildi.