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Türkiye'nin Tek "Pan Parks" Statüsüne Sahip Küre Dağları Milli Parkı, Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

Türkiye'nin Tek "Pan Parks" Statüsüne Sahip Küre Dağları Milli Parkı, Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

Batı Karadeniz'de yer alan ve Türkiye'nin tek "Pan Parks" (Korunan Alan Sertifikalandırma Sistemi) statüsüne sahip olan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın renk cümbüşüne büründü.

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Kastamonu sınırlarındaki bu eşsiz doğal güzelliklerle dolu milli park, havadan görüntülendi.

Sonbaharın son günlerinde, Batı Karadeniz'de doğanın yeşilinden sarı ve turuncuya dönüştüğü bu güzel günlerde, Türkiye'nin tek "Pan Parks" sertifikalı milli parklarından biri olan Küre Dağları Milli Parkı adeta bir masal diyarı gibi. Park içinde yer alan Ersizlerdere Tabiat Parkı, ahşap köy evleri, sessizliği ve doğal yaşamıyla dikkat çekiyor. Yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle bilinen Ersizlerdere Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlere görsel bir şölen sunuyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Elif Özdemir, Ersizlerdere Tabiat Parkı'nı ziyaret ettiklerinde eşsiz bir manzara ile karşılaştıklarını belirterek, doğa harikası bir yer olarak tanımladı. Aynı zamanda bir fotoğraf tutkunu olan Özdemir, 12 kilometrelik bir yürüyüşün ardından güzelliklerle dolu bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, Küre Dağları'nın 252. tabiat parkı olarak belirlenen Ersizlerdere Kanyonu'nun Türkiye'nin sonbahar manzaralarının en güzel görüldüğü yerlerden biri olduğunu söyledi. Pan Parks statüsündeki bölge, bakir alanları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, yeşilin her tonunu görebildikleri Ersizlerdere Tabiat Parkı'nda, doğanın kucaklayıcı atmosferinde unutulmaz anlar yaşıyorlar. Ersizlerdere Tabiat Parkı'nın muazzam güzellikleri, bölgenin turistik çekiciliğini artırarak yerel turizme katkı sağlıyor. Doğayı koruma bilinciyle hareket eden bölge sakinleri, ziyaretçilere doğal bir yaşam ve huzurlu bir atmosfer sunmayı amaçlıyor.

Sergilediği bu benzersiz güzellikleriyle Ersizlerdere Tabiat Parkı, Türkiye'nin doğa turizmi potansiyelini artıran ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan nadir destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

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