Türkiye'nin yeşil vatanı orman mirası

Türkiye, doğal güzellikleri ve zengin orman varlığı ile dikkat çeken bir ülke. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son verilerine göre, Türkiye'nin toplam alanının yaklaşık yüzde 29'u ormanlarla kaplı. Bu ormanların büyük bir kısmı Ege Bölgesi'nde bulunuyor.

Ülkenin orman zenginliği açısından en önemli illeri sıralandığında, Bolu 10. sırada yer alarak dikkat çekiyor.

Bolu'nun orman varlığı ve ilçelerin durumu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, Bolu ve Düzce toplamda 637.973 hektar ormanlık alana sahip. Bolu'nun en fazla ormanlık alana sahip ilçesi Göynük, 102.075 hektarlık ormanlık alanıyla öne çıkıyor. Göynük'ü, 62.948 hektarlık ormanlık alanıyla Mudurnu ilçesi takip ediyor. Aladağlar, 62.709 hektarlık ormanlık alanıyla üçüncü sırada yer alırken, Gerede ise 59.215 hektarlık ormanlık alanıyla dördüncü sırada bulunuyor.

Türkiye'nin Orman Zenginliği: İlk 10 İl

Manisa

Denizli

Adana

Balıkesir

Kütahya

Muğla

Mersin

Kastamonu

Antalya

Bolu

Bolu ve Düzce'nin Orman Varlığı

Bu sıralama, Türkiye'nin orman varlığının ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu gösteriyor. Her bir il, kendine has orman ekosistemleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bolu ve Düzce'nin toplam orman varlığı, bölgenin doğal zenginliğini ve ekolojik çeşitliliğini yansıtıyor. Bu ormanlar, hem bölgenin ekosistemine katkıda bulunuyor hem de yerel halk ve turistler için önemli bir doğal kaynak oluşturuyor. Bolu'nun orman zenginliği, aynı zamanda Türkiye'nin genel orman varlığına da önemli bir katkı sağlıyor.

Bolu'nun Türkiye'nin orman zenginliği sıralamasında 10. sırada yer alması, bu bölgenin doğal güzelliklerinin ve ekolojik öneminin altını çiziyor. Bolu ve çevresindeki ormanlar, ülkenin yeşil mirasının korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem taşıyor.

İLÇE İLÇE ORMAN VARLIĞI;