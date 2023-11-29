Türkiye'yi Saracak Yeni Lodos: Meteorolojik Uyarılar ve Beklenen Etkiler

Özellikle Hatay ve İzmir gibi kıyı şeritlerinde, şehirlerin su dolmasına neden olan lodosun tekrar sahneye çıkması bekleniyor. Bu gece saatlerinden itibaren güç kazanması öngörülen lodos, önce ıslığı duyulacak, ardından koca gövdesiyle etkisini gösterecek. İşte, bu meteorolojik gelişmelerin detayları.

Soğuk Dalganın Ardından Gelen Lodos: İlk İşaretler

Önceki günlerde Türkiye'nin büyükşehirlerini etkisi altına alan ciddi soğuk hava dalgası, özellikle Hatay ve İzmir gibi kıyı şeritlerinde su baskınlarına neden olan lodosun geri dönüş sinyalini verdi. Şehirlerimizde yaşanan bu olumsuz hava koşulları, meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan güncel değerlendirmelerle bir kez daha teyit edildi.

Lodosun Yeniden Sahneye Çıkışı: Beklenen Etki ve Zamanlama

Meteorolojik kaynaklar, güncel bilgiler doğrultusunda lodosun bu akşam saat 19.00'dan itibaren Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti. Hava Forum tarafından yapılan uyarıya göre, lodos fırtınası bu akşamdan itibaren şiddetlenerek hissedilecek. İlk olarak İzmir'den başlayacak olan lodos, gece saatlerinde İstanbul'u da etkisi altına alacak. Bu süreçte, İzmir'de iş çıkış saatlerinde sağanak yağmur beklendiği ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İstanbul'da ise iş çıkışında yağmur ihtimali bulunduğu ifade edildi.

İzmir ve İstanbul'u Bekleyen Hava Değişiklikleri: Uyarılar ve Önlemler

İzmir ve İstanbul'da yaşayanlar, bu akşamdan itibaren artacak lodos etkisiyle karşılaşabilirler. İzmir'de iş çıkış saatlerinde beklenen sağanak yağışlar, su baskınlarına neden olabileceği için sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor. İstanbul'da ise iş çıkışında yağmur ihtimali bulunduğu için şemsiyelerin ve yağmurlukların hazır bulundurulması öneriliyor.