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Ülkelerindeki savaştan kaçıp Bolu’ya geldiler, pazarın ortasında birbirlerine girdiler

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Bolu’ya geldiler, pazarın ortasında birbirlerine girdiler

Ülkelerindeki savaşlar nedeniyle ülkemize sığınan ve ardından Bolu’ya yerleşen yabancı uyruklu vatandaşlar pazarın ortasında birbirine girdiler.

Yabancı uyruklu bir kadın, yine yabancı uyruklu erkek vatandaşı herkesin gözleri önünde yumrukladı. Bolulu pazarcılar ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

Pazarcılar tepki gösterdi

Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların, sorun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Anıtı önünde birbirine genç yabancı uyruklu vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Pazar yerinde motosikletle dolaşırken, yabancı uyruklu bir erkekle tartışmaya girdiler. Bilinmeyen bir nedenle bir karı koca ve bir erkek yumruk yumruğa kavgaya tutuştular.

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Gidin ülkenizde kavga edin

Kavga olayı yaşanırken, Bolu pazarcılar, güçlükle olayları yatıştırmaya çalıştı. Bir Pazar esnafı, “Geldiniz ülkemize birde burada Bolulu vatandaşların gözü önünde kavga ediyorsunuz. Gidin kavganızı ülkenizde yapın” diyerek tepki gösterdi.

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Yabancı uyruklu kadın yumruk attı

Çıkan kavgada hızını alamayan yabancı uyruklu kadın, yine yabancı uyruklu erkeğin üzerine giderek önce bacağını gösterdi sonra gidip kendisini yumrukladı. Bu olayı görüntülemeye çalışan basın mensubuna bir kadın , ‘Neden çekiyorsun’ diyerek engellemeye çalışmasına, pazarcı kadınlar; “Sen ne karışıyorsun. Adam işini yapıyor” diyerek destek verdi. İkisi erkek biri kadın 3 kişinin arasında yaşanan kavga bir anda pazar yerinin hareketli anlar yaşamasına neden oldu.

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