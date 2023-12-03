  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uluslararası alanda büyük iş birliği: ZBEÜ ve Çin'in CUMTB'si arasında önemli protokol
Uluslararası alanda büyük iş birliği: ZBEÜ ve Çin'in CUMTB'si arasında önemli protokol

Uluslararası alanda büyük iş birliği: ZBEÜ ve Çin'in CUMTB'si arasında önemli protokol

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ve Çin'in kömür madenciliği alanında öncü üniversitesi Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi - Beijing (CUMTB), madencilik sektöründe önemli bir iş birliğine imza attı.

Her iki üniversite, 'Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi' kurulması için ortak bir protokolü hayata geçiriyor.

Bilimsel ve eğitsel iş birliği: yeni araştırma merkezinin kurulması

Bu iş birliği, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve CUMTB heyetinin katılımıyla, ZBEÜ Rektörlük makamında resmi olarak imzalandı. Protokol, iki kurum arasında araştırma ve eğitim alanında ileri seviyeye taşınan iş birliğini kapsıyor. İmzalanan anlaşma, araştırma merkezi kurulması, öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişimi, ortak araştırma projeleri, ders paylaşımı, akademik yayınların ve bilgilerin paylaşımı gibi çeşitli alanları içeriyor.

yenilikci-is-birligi-zbeu-ve-cumtbden-dev-adim-1.jpg

Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi bilgi üretimi

Rektör Özölçer, bu iş birliğinin uluslararası araştırma bağlarını güçlendireceğini ve madencilik sektörüne yenilikçi bilgi katkısında bulunacağını belirtti. İmzalanan protokol, araştırmacılar ve öğrenciler için uluslararası perspektifler sunmak, öğretim üyelerinin deneyim paylaşımını sağlamak ve sektörde yenilikçi projeler geliştirmek amacı taşıyor.

Geleceğe yönelik iş birliği ve akademik gelişim fırsatları

Bu protokol, iki üniversitenin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak geniş bir uluslararası işbirliği ağı oluşturmasını hedefliyor. Kısa dönemli akademik programların da içinde bulunduğu bu anlaşma, araştırmacılar ve öğrenciler için eşsiz fırsatlar sunuyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu Belediye Ekipleri Harekete Geçti
Bolu Belediye Ekipleri Harekete Geçti
Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Fikret Çıracı son yolculuğuna uğurlandı!
Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Fikret Çıracı son yolculuğuna uğurlandı!
TikTok Kapatılacak mı? TikTok'da Son Durum Ne? TikTok Kapanıyor Mu? TikTok Türkiye Sorumlusu TBMM'ye Çağrıldı
TikTok Kapatılacak mı? TikTok'da Son Durum Ne? TikTok Kapanıyor Mu? TikTok Türkiye Sorumlusu TBMM'ye Çağrıldı
"Çakmağım Yok" Yanıtına Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs, Bolu'da Paniğe Neden Oldu
"Çakmağım Yok" Yanıtına Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs, Bolu'da Paniğe Neden Oldu
Yeni yerli ve milli kola: Türk Firma'dan yenilikçi hamle
Yeni yerli ve milli kola: Türk Firma'dan yenilikçi hamle
TOGG T10X fiyatlarına şaşırtan zam tüketicide hayal kırıklığı yaptı
TOGG T10X fiyatlarına şaşırtan zam tüketicide hayal kırıklığı yaptı
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde