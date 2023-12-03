Uluslararası alanda büyük iş birliği: ZBEÜ ve Çin'in CUMTB'si arasında önemli protokol

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ve Çin'in kömür madenciliği alanında öncü üniversitesi Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi - Beijing (CUMTB), madencilik sektöründe önemli bir iş birliğine imza attı.

Her iki üniversite, 'Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi' kurulması için ortak bir protokolü hayata geçiriyor.

Bilimsel ve eğitsel iş birliği: yeni araştırma merkezinin kurulması

Bu iş birliği, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve CUMTB heyetinin katılımıyla, ZBEÜ Rektörlük makamında resmi olarak imzalandı. Protokol, iki kurum arasında araştırma ve eğitim alanında ileri seviyeye taşınan iş birliğini kapsıyor. İmzalanan anlaşma, araştırma merkezi kurulması, öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişimi, ortak araştırma projeleri, ders paylaşımı, akademik yayınların ve bilgilerin paylaşımı gibi çeşitli alanları içeriyor.

Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi bilgi üretimi

Rektör Özölçer, bu iş birliğinin uluslararası araştırma bağlarını güçlendireceğini ve madencilik sektörüne yenilikçi bilgi katkısında bulunacağını belirtti. İmzalanan protokol, araştırmacılar ve öğrenciler için uluslararası perspektifler sunmak, öğretim üyelerinin deneyim paylaşımını sağlamak ve sektörde yenilikçi projeler geliştirmek amacı taşıyor.

Geleceğe yönelik iş birliği ve akademik gelişim fırsatları

Bu protokol, iki üniversitenin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak geniş bir uluslararası işbirliği ağı oluşturmasını hedefliyor. Kısa dönemli akademik programların da içinde bulunduğu bu anlaşma, araştırmacılar ve öğrenciler için eşsiz fırsatlar sunuyor.