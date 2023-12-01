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Uluslararası öğrenci deneyimleri merceği altında: Kastamonu Üniversitesi'nde önemli çalıştay

Uluslararası öğrenci deneyimleri merceği altında: Kastamonu Üniversitesi'nde önemli çalıştay

Kastamonu Üniversitesi, 'Gençliğin Gözüyle Uluslararası Öğrenci Olmak' çalıştayına ev sahipliği yaparak, uluslararası eğitim deneyimleri ve kültürlerarası uyumu gündeme taşıdı. Etkinlik, eğitimdeki yenilikçi ve toplumsal etkileşim üzerine odaklandı.

Kültürlerarası diyalog ve eğitimde uyumun önemi

Çalıştay, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin karşılaştığı zorlukları ve yerel toplumla uyum süreçlerini derinlemesine incelenmesi amacı taşıyor. Kastamonu Üniversitesi Teknokent binasında gerçekleştirilen bu etkinlik, akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra üniversite rektörleri Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu gibi önemli isimleri ağırladı.

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Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve toplumsal etkileşim

Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Gülerce, açılış konuşmasında göç sürecinin iki yönlü bir kültürel ve sosyal uyum gerektirdiğini vurguladı. Program, öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşmaları ile devam etti. Rektörler Topal ve Güllüoğlu, uluslararası öğrencilerin getirdiği kültürel zenginlik ve karşılıklı anlayışın önemini dile getirdiler.

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Geleceğe yatırım: uluslararası eğitimde iş birlikleri

Çalıştay, Kastamonu, Harran ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversiteleri arasındaki iş birliğini pekiştiriyor. Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle yürütülen bu proje, 2023 sonuna kadar devam edecek. Programın sonunda, katılımcı öğrencilere "Youthpass" sertifikaları verildi ve etkinlik, bir grup fotoğrafı ile sona erdi.
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