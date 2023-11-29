Üniversite Rektörleri Düzce'de buluştu: akademik zirve ve stratejik işbirlikleri

Kütahya, Bolu ve Düzce üniversite rektörleri, Düzce'de stratejik bir zirvede buluştu. "Filistin Türkiye’nin Neyi Olur?" konferansı öncesi gerçekleşen toplantı, eğitim ve akademik işbirliklerine odaklandı.

Düzce, Türkiye – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Araştırmacı Yazar, İslam Hukukçusu, çevirmen Prof. Dr. Salih Tuğ, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile kritik bir zirvede buluştu. Bu önemli toplantı, Düzce Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti ve üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi adına önemli adımlar atıldı.

Filistin-Türkiye ilişkileri konferansına dikkat çekici katılım

Toplantı, "Filistin Türkiye’nin Neyi Olur?" başlıklı konferansın öncesinde düzenlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konferansın davetli konuşmacısı olarak yer aldı ve bu etkinlikte sunum yapmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile Prof. Dr. Salih Tuğ da katılım gösterdi.

Üniversite yöneticilerinden stratejik görüşmeler

Bu stratejik buluşmada, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz ve Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akif Çarkçı da yer aldı. Görüşmede, eğitim, araştırma ve akademik işbirlikleri üzerine yoğunlaşıldı. Farklı alanlardaki uzmanlar, Türkiye'nin eğitim geleceği ve akademik stratejiler üzerine değerli fikir alışverişinde bulundu.