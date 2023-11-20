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Ünlü Astrolog Reda Wigle'den Burçlar ve Yalan İlişkisi Açıkladı

Ünlü Astrolog Reda Wigle'den Burçlar ve Yalan İlişkisi Açıkladı

Astroloji dünyasında sıkça tartışılan konulardan biri olan burçların yalan söyleme eğilimleri, ünlü astrolog Reda Wigle tarafından ele alındı. Wigle, özellikle İkizler burcunun yalan söyleme eğilimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İkizler Burcu ve yalan söyleme eğilimi

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İkizler burcu, Reda Wigle'ın analizine göre, yalan söyleme konusunda öne çıkıyor. Wigle, İkizler burcunun gerçeği değişken, tartışılabilir ve belirsiz bir olasılıklar küresi olarak gördüğünü belirtiyor. İkizler burcunun gerçekleri ve olayları hatırlama biçimi, gerçek olaylar ve halüsinasyonların bir karışımı olarak tanımlanıyor. Ünlü İkizler burçları arasında Donald Trump, Kanye West ve Hubert-Joseph Henry gibi isimler bulunuyor.

Akrep Burcunun Yalan Söyleme Sanatındaki Ustalığıen-cok-yalan-soyleyen-burclar-belli-oldu-4.png

Akrep burcu, yalan söyleme konusunda kendine has bir yaklaşıma sahip. İhmal etme sanatında usta olan Akrepler, başkalarının yalanlarından yararlanır ve kendi yalanlarını bir silah gibi kullanır. Bu burcun temsilcileri, hem gerçeği hem de samimiyeti esirgeyerek, başkalarına ve kendilerine olan güvensizliklerini gösterir.

Akrep Burcunun şüpheci Yapısında yalanın rolüen-cok-yalan-soyleyen-burclar-belli-oldu-3.png​​​​​​​

Kronik olarak şüpheci olan Akrepler, herkesin kendilerini alt edeceği korkusunu taşır. Bu nedenle, rakiplerine, düşmanlarına, çocuklarına, sevgililerine veya köpek gezdiricilerine hükmetmek için yalan söyleme eğilimindedirler. Psikolojik manipülasyon konusunda yetenekli olan Akrepler, bir yalana yakalandıklarında, suçlayanın kendi gerçeklik algısını sorgulamasına neden olabilir. Başarılı olmalarının nedeni, örtbas etmeyi sevmeleri ve gölgede gelişmeleridir.

Oğlak Burcunun Pragmatik Yalanlarıen-cok-yalan-soyleyen-burclar-belli-oldu-1.png​​​​​​​

Oğlak burcu, zevk için değil, tamamen iş amaçlı yalan söyler. İlerlemek, oyun oynamak ve para kazanmak için yalan söyleme eğiliminde olan Oğlaklar, bu yöntemi tarihin en ünlü Oğlak burçları arasında gösterir. Richard Nixon, Robert Ripley, Benedict Arnold, Anna Anderson gibi isimler, Oğlak burcunun aldatmacalarını temsil ediyor.

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