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Ünlü oyuncu Rona Hartner, kanserle mücadelesini kaybetti

Ünlü oyuncu Rona Hartner, kanserle mücadelesini kaybetti

Ünlü oyuncu Rona Hartner, kanser mücadelesine yenik düüştü. 50 yaşında hayatını kaybeden Hartner, sanat dünyasını yasa boğdu. "Gadjo Dilo" filmiyle tanınan başarılı oyuncu, beyin metastazı ve 4. evre akciğer kanseri teşhisiyle zorlu süreç geçirdi.

Sanat dünyasının acı kaybı

Hartner'ın vefatı, sevenleri ve hayranlarını derinden üzdü. Uzun yıllar boyunca ekranlarda ve sahnelerde iz bırakan Hartner, özellikle dramatik rolleriyle tanınıyordu. Sanatçının cenaze töreni, ailesi ve yakınları tarafından Bellu Katolik Mezarlığı Şapeli'nde gerçekleştirilecek.

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Zorlu yaşam mücadelesi ve kişisel hayatı

Hartner, hayatı boyunca birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Daha önce katıldığı bir programda ağır depresyon geçirdiğini ve hayatına son vermeye çalıştığını açıklamıştı. Kişisel hayatında da inişler ve çıkışlar yaşayan Hartner, Rocco Sedano ile evlenmiş ve bu evlilikten Rita adında bir kızı olmuştu. Çiftin 2008'de boşanmasının ardından Hartner, Fransız kökenli Herve Camilleri ile evlenmiş, ancak bu evlilik de üç yıl sürmüştü.

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Sanat dünyasının başsağlığı mesajları

Hartner'ın vefatı üzerine, sanat dünyasından birçok isim başsağlığı mesajları yayınladı. Oyuncunun ölümü, sanat camiasında büyük bir boşluk yarattı ve onun sanatına olan saygı ve sevgi bir kez daha vurgulandı.

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Rona Hartner'ın yaşamı ve sanatı, onun ardından bıraktığı miras olarak hatırlanacak. Kanserle mücadelesi, yaşamın kırılganlığını ve sanatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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