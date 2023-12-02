Uşakspor, 16. Haftada Somaspor'u Ağırlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, 16. haftada kendi sahasında Somaspor'u konuk edecek.

Uşakspor, bu sezonun en alt sırasında yer alarak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ancak, aynı bölgede bulunan rakibiyle yapacakları maç, takımın yeni bir başlangıç yapma ve puan hasretine son verme fırsatını sunuyor. Maç, 3 Aralık 2023 Pazar günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Uşakspor'un Hedefi Yeni Bir Başlangıç

Uşakspor, bu haftaki maçta puan hasretine son verip taraftarlarına sevindirmeyi hedefliyor. Sezonun başında beklentilerin altında kalan performanslarına son vermek adına, takımın yeni bir sayfa açması ve önemli bir galibiyet elde etmesi bekleniyor. Uşakspor taraftarları, bu maçta takımlarının daha iyi bir performans sergilemesini umut ediyor.

Maçın Hakem Kadrosu Belli Oldu

Uşakspor'un Somaspor ile oynayacağı maçın hakem kadrosu da belli oldu. Maçı yönetecek olan orta hakem, Karabük Bölgesi hakemlerinden Taner Tuncer olacak. Yardımcı hakemler ise Kayseri Bölgesi hakemlerinden Osman Baruk ve Ankara Bölgesi hakemlerinden Faruk Yağlı. Dördüncü hakem ise Ankara Bölgesi hakemlerinden Egemen Artun olarak belirlendi.

Alt Başlık: Uşakspor'un Yeni Başlangıcı ve Taraftar Beklentileri

Uşakspor'un bu maç öncesi taraftarları, takımlarının yeni bir başlangıç yapmasını ve sezonun ikinci yarısına umutla bakmalarını istiyor. Takımın performansını yükselterek alt sıralardan kurtulma adına Somaspor maçı büyük önem taşıyor. Uşakspor taraftarları, oyuncuların sahada göstereceği mücadeleye olan inançlarını yineleyerek, galibiyet bekleyişini sürdürüyor.